Uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes puede tener como protagonista a Felipe Loyola, una vez que se conoció que tiene todo avanzado para emigrar a la Serie A en Italia.

Los medios internacionales destacan que el ex Huachipato y formado en Colo Colo aparece como una gran oportunidad en el Pisa, quienes ya ofertaron a Independiente por su carta.

La propuesta son 7 millones de euros brutos por el 70% de su carta, entendiendo que su pase está dividido entre el violento cuadro de Avellaneda y los ex dueños de Huachipato.

Por lo mismo, Loyola no fue parte del amistoso por la Serie Río De La Plata, donde enfrentaron a Everton de Viña del Mar en Montevideo, a modo de resguardo, algo que fue confirmado por Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros necesita a Loyola en Independiente. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Quinteros pide claridad con la venta de Felipe Loyola

Fue el mismo ex entrenador de Colo Colo quien confirmó la negociación que tienen a Felipe Loyola a un paso de saltar al fútbol italiano, pese a que su equipo lucha por no descender.

Pese a todo, aseguró que no lo podía arriesgar ante Everton: “Loyola tiene una negociación avanzada que no se si se va a concretar, pero por precaución, aunque venía entrenando muy bien, pero por precaución no estará”.

En ese sentido, Gustavo Quinteros presione para que se sepa luego si será vendido, de manera de poder tomar decisiones con su equipo: “Si no hay acuerdo pronto de acá al viernes va a jugar el próximo partido”.

