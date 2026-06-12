Brasil y Marruecos tendrán el primer partido del Grupo C en la cita planetaria.

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo C en el Mundial 2026. Ambas selecciones son candidatas a pelear los primeros lugares de la zona y un triunfo en el debut puede ser clave para avanzar de fase.

La Verdeamarela llega con la presión de responder a las expectativas bajo el mando de Carlo Ancelotti, tras las críticas recibidas en el último tiempo. Marruecos buscará consolidar lo demostrado en los últimos años y dar un golpe ante uno de los favoritos al título.

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El scratch llega como uno de los favoritos para alzar la Copa del Mundo – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos?

Brasil se enfrenta a Marruecos este sábado 13 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, por el grupo C de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo C del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

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En resumen…