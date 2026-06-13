Japón llega como en una de las potencias emergentes a la cita planetaria.

Países Bajos y Japón harán su estreno en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo F, una zona que también comparten Suecia y Túnez.

El conjunto neerlandés llega tras una preparación irregular, mientras que Japón buscará ratificar el buen momento que atraviesa luego de convertirse en la primera selección asiática en asegurar su clasificación al torneo.

Japón será la primera selección asiática en asegurar su clasificación – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón?

Países Bajos se enfrenta a Japón este domingo 14 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Stadium de Dallas, Estados Unidos, por el grupo F de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo F del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

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En resumen…