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Mundial 2026

Países Bajos vs. Japón: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Japón llega como en una de las potencias emergentes a la cita planetaria.

Por Franccesca Arnechino

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Países bajos enfrenta a Japón por el grupo F del Mundial 2026.
© Gemini/RedgolPaíses bajos enfrenta a Japón por el grupo F del Mundial 2026.

Países Bajos y Japón harán su estreno en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo F, una zona que también comparten Suecia y Túnez.

El conjunto neerlandés llega tras una preparación irregular, mientras que Japón buscará ratificar el buen momento que atraviesa luego de convertirse en la primera selección asiática en asegurar su clasificación al torneo.

Japón será la primera selección asiática en asegurar su clasificación – Getty

Japón será la primera selección asiática en asegurar su clasificación – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón?

Países Bajos se enfrenta a Japón este domingo 14 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile, en el Stadium de Dallas, Estados Unidos, por el grupo F de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo F del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

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¿Quién ganará el partido por el Grupo F del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Países Bajos y Japón jugarán por el Grupo F este domingo 14 de junio.
  • El partido comenzará a las 16:00 horas de Chile en el Stadium de Dallas, Estados Unidos.
  • CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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