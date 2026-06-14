Marc Cucurella no vuelve al Chelsea tras el Mundial con España: bombazo y sorpresivo fichaje del Real Madrid. Cucurella fue formado en el Barcelona y se viste de merengue.

Bombazo y sorpresa en el mercado de fichajes del fútbol europeo en España. Es que este domingo se confirmó extraoficialmente que el lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, será jugador del Real Madrid 2026-27, a las órdenes de José Mourinho.

La información fue lanzada por el especialista en el mercado europeo, Fabrizio Romano. Asimismo, David Ornstein, periodista del The Athletic, ratificó el dato de Romano añadiendo que Los Merengues pagarán 55 millones de euros y 5 millones en variables al Chelsea.

Y será un fichaje polémico: el zaguero de 27 años oriundo de Cataluña se formó en el Barcelona. Debutó en el filial en 2016-17, donde permaneció hasta 2017-18. Ese mismo curso registró un sólo partido por el Barcelona, para luego partir al Eibar.

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Los refuerzos del Real Madrid de Mourinho

La noticia llega con Cucurella concentrado en la selección española, a un día del debut de ibéricos en el Mundial 2026, este lunes contra Cabo Verde, por el Grupo H.

Formado en Barcelona y pilar del Chelsea: el peluca Cucurella ficha por Real Madrid.

Incluso, el mismo Barcelona y Atlético Madrid estaban tras los servicios del carrilero, pero Real Madrid se metió por los palos para quedarse con el jugador del Chelsea.

De esta forma, Cucurella se suma a Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, quienes también esperan el anuncio oficial como refuerzos del Real Madrid de José Mourinho, quien se convirtió en el reemplazante de Arbeloa como DT merengue.

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Además de la selección española, Cucurella ha vestido las camisetas del Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton & Hove Albion y Chelsea.

Resumen:

-Marc Cucurella será nuevo jugador del Real Madrid 2026-27 dirigido por José Mourinho.

-55 millones de euros y 5 en variables pagará Real Madrid al Chelsea.

-Canterano del Barcelona, el zaguero cambia de club durante el Mundial de 2026.