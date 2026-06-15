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Mundial 2026

Minuto a minuto: Egipto me marca un golazo a Courtois y por ahora es derrota de Bélgica

Alerta de partidazo: Bélgica debuta contra Egipto por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Por Diego Jeria

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Bélgica y Egipto debutan en el Mundial.
© Getty ImagesBélgica y Egipto debutan en el Mundial.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 sigue su curso: este lunes abren el Grupo G la selección de Bélgica contra el Egipto de Mohamed Salah, en Seattle, Estados Unidos.

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De esta forma, no sólo será el debut de la estrella egipcia. En Bélgica también comienzan un nuevo Mundial pesos pesados como Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne.

Egipto desafía a Bélgica en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Egipto desafía a Bélgica en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Cabe recordar que el Grupo G lo integran Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. El otro duelo de la zona se juega este mismo lunes a las 21:00 horas.

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Minuto a minuto: Bélgica vs. Egipto

Los pasa mal Bélgica

32'.- Mostafa Zico casi marca el segundo para Egipto: derechazo cruzado por bajo del africano y Courtois alcanza a meter la mano para mandar al córner. Tapadón del arquero.

GOLAZO DE EGIPTO: 0-1

19'.- Gol de Egipto. Se ponen en ventaja los africanos.

Emam Ashour sacó un potente disparo desde la frontera curva de la medialuna y bate a Thibaut Courtois.

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Así se paran los equipos

17'.- Repasamos las formaciones

Belgica forma con Thibaut Courtois en el arco; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Timothy Castagne en defensa; Amadou Onana, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin de Bruyne y Jérémy Doku en mediocampo; Charles De Ketelaere en ataque. DT: Rudi García.

En el banco están Senne Lammens, Mike Penders; Arthur Theate, Maxim de Cuyper, Axel Witsel, Romelu Lukaku, Dodi Lukébakio, Koni de Winter, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Nicolas Raskin y Matias Fernandez-Pardo,

Egipto alinea con Mostafa Shoubir en portería; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh en defensa; Mohanad Lashin, Marawan Attia; Mohamed Salah, Emam Ashour y Mostafa Zico en mediocampo; Omar Marmoush en delantera. DT: Hossam Hassan.

Primera llegada: De Buyne para Bélgica

6'.- Remate de Kevin de Bruyne desde la entrada de la medialuna... se va por el costado.

Comenzó el partido

1'.- Pitazo. Ya se juega Bélgica contra Egipto por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Bélgica y Egipto ya están en el campo de juego. Se vienen los himnos y el partido comienza en breve.

Datazo del árbitro

¿Les suena Ramon Abatti? El brasileño fue árbitro de la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Francia y España.

Dónde ver el partido

El partido será transmitido por televisión abierta en Chilevisión y por TV paga a través de DSports (610/1610) de DirecTV. Por streaming y online será emitido por las plataformas de DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Chilevision.cl.

Los datos del partido

Bélgica y Egipto abren la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El duelo está pactado para este lunes 15 de junio en el estadio Lumen Field, en Seattle, Estados Unidos. Arbitrará el brasileño Ramon Abatti.

La llegada de Egipto

La selección africana ya está en el estadio. ¿En qué pensará Salah?

FORMACIÓN CONFIRMADA DE BÉLGICA

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Comenzamos la previa

Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Bélgica y Egipto por la Copa del Mundo 2026. Acompáñanos en la espera del partido y durante el encuentro con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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