Alerta de partidazo: Bélgica debuta contra Egipto por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 sigue su curso: este lunes abren el Grupo G la selección de Bélgica contra el Egipto de Mohamed Salah, en Seattle, Estados Unidos.

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De esta forma, no sólo será el debut de la estrella egipcia. En Bélgica también comienzan un nuevo Mundial pesos pesados como Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne.

Egipto desafía a Bélgica en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Cabe recordar que el Grupo G lo integran Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. El otro duelo de la zona se juega este mismo lunes a las 21:00 horas.

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Minuto a minuto: Bélgica vs. Egipto