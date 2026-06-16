Habló Haaland tras su debut en los mundiales, con doblete y goleada de la selección noruega contra Irak.

Noruega debutó en el cuarto Mundial de su historia, el primero en la exitosa carrera de Erling Haaland. Y el estreno del Androide no pasó desapercibido al anotar dos tantos en el triunfo por 4-1 frente a Irak, contando además la “habilitación” en el autogol del que cerró el marcador.

Tras el duelo, el crack de Los Vikingos Rojos y los registros del Manchester City, quien impacta a los hinchas semana a semana, se mostró sorprendido incluso él mismo.

“Ganar 4-1 en la inauguración en la Copa del Mundo es algo asombroso y todos estamos orgullosos“, dijo Halland tras su primer partido en una cita planetaria.

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Haaland busca un rendimiento más alto de Noruega

Agregó que “el comienzo fue difícil y lleno de mucha tensión, pero empezamos con fuerza y estoy muy contento por los dos goles“.

Haaland se asombra de él mismo y de Noruega, además de exigir mejor nivel.

Sobre la misma el nórdico deja botando que buscarán incluso una mejor versión para lo que viene en el torneo: “no pienso mucho en lo que pasó esta noche, sino que debemos analizar el partido para aprender y repetir lo positivo porque lo que viene requiere un rendimiento más alto“, expuso.

Erling Halland sentenció tajante que “todos esperaban nuestra victoria y la logramos, no hubo decepciones. Toda Noruega está hoy feliz“.

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La selección noruega volverá a la acción este lunes 22 de junio frente a Senegal, por la segunda fecha del Grupo I que completan Irak y Francia.