El Romántico Viajero quiere seguir como uno de los escoltas de Colo Colo en el fútbol chileno.

La 18° fecha de la Liga de Primera tendrá un verdadero partidazo. Universidad de Chile jugará ante Palestino, donde ambos equipos querrán quedarse con los 3 puntos.

Los Azules han iniciado de buena manera el segundo semestre. Están clasificados a octavos de final de Copa Chile, donde enfrentarán a Everton y además, están en el 3° lugar del torneo nacional, aunque a 12 puntos del líder Colo Colo. De todos modos, no se quieren bajar de la lucha.

¿Dónde ver a U. de Chile vs Palestino?

Este encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible por HBO Max.

¿A qué hora es el duelo de la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile y Palestino será este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

Refuerzo a la cancha

Universidad de Chile tuvo una agitada semana. Luego de vencer a Huachipato en la Liga de Primera, también derrotaron a Unión San Felipe por la Chile. En ambos encuentros vio minutos Gonzalo Reyna, el primer refuerzo de esta segunda parte del año.

La segunda incorporación, Tobías Reinhart, arribó esta semana y si bien no estaba planeado que debutara tan pronto, las bajas de Lucas Barrera (suspensión) e Israel Poblete (lesión), obligaron a Fernando Gago a citarlo contra el Tino-Tino. Ya llegó su pase.

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Palestino viene de ganar ante Coquimbo Unido por 2-1. Con esta victoria, llegó al 6° lugar con 25 puntos. A Universidad de Chile la enfrentaron el fase previa de la Copa Sudamericana, donde el Tino-Tino ganó por 2-1. Ahora el Bulla va por su venganza.