El arquero colombiano Jordan García, que iba a recalar en calidad de cedido al cuadro azul, finalmente no se unirá al equipo de Fernando Gago.

Universidad de Chile atraviesa por un buen momento deportivo, el que lo tiene en la segunda posición de la Liga de Primera y clasificado en la Copa Chile.

Los jugadores de la U le tomaron la mano al entrenador Fernando Gago, y se ilusionan con pelear el título si es que Colo Colo cede unidades en el cierre de la temporada.

A pesar de los líos extradeportivos, en Azul Azul se hicieron con tres fichajes para el segundo semestre, sin embargo, a última hora se cayó una negociación que estaba cerrada.

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Jordan García no llegará a la U por miedo de que no supere los exámenes médicos

El director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, consiguió el concurso del arquero colombiano Jordan García, desde Club León de México, no obstante, ocurrió un problema de última hora.

La U ya perdió un refuerzo proveniente desde León, el defensor uruguayo Valentín Gauthier, quien no superó las pruebas médicas y tuvo que regresar al país azteca.

Jordan García no jugará en la U. (Photo by Francisco Vega/Getty Images)

El periodista Cristián Caamaño contó que finalmente García no jugará en el cuadro nacional, debido a que desde México no quieren que ocurra algo parecido a lo que sucedió con Gauthier.

“Jordan García finalmente no llegará a la U. Desde León no quisieron mandar exámenes médicos previos y en el CDA no quiere arriesgarse a que ocurrirá lo mismo que Gauthier”, contó el comentarista.

De esta forma, Universidad de Chile se conforma con las contrataciones de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, de cara al cierre de la temporada 2026.

En síntesis

Jordan García no jugará en la U por falta de exámenes previos desde León.

no jugará en la U por falta de exámenes previos desde León. El fichaje de Valentín Gauthier cayó antes por no superar pruebas médicas en Chile.

cayó antes por no superar pruebas médicas en Chile. Universidad de Chile oficializó los fichajes de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera