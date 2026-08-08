Los presidentes de Colo Colo y Universidad de Chile demostraron que solo son rivales y no enemigos.

Universidad de Chile y Colo Colo animaron una nueva edición del Superclásico Femenino. En la tribunas se generó una bonita imagen entre Cecilia Pérez y Aníbal Mosa.

Azules y Albos representan a las dos instituciones más importantes del fútbol chileno. Por esta razón, la rivalidad deportiva es natural entre ambos, aunque esto no impide que haya buena onda entre los presidentes de los clubes más polares del país.

La imagen de Pérez y Mosa en La Florida

En el Estadio Bicentenario de La Florida ejerció como local Universidad de Chile femenino. Las Leonas cayeron en una nueva edición del Superclásico ante Colo Colo. Las Albas se impusieron por 1-0 gracias a la anotación de Yastín Jiménez.

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Más allá del partido, hubo una escena que llamó poderosamente la atención en las tribunas del recinto floridano. Resulta que Cecilia Pérez y Aníbal Mosa, presidentes de ambos clubes, se cruzaron y lejos de ignorarse, se saludaron en muy buena onda.

El momento fue capturado por @claudiocphoto y difundido por Rincón del Bulla, donde se puede ver a los mandatarios abrazados como buenos amigos. Incluso, el histórico Carlos Humberto Caszely aparece en el cuadro como testigo de la escena.

Esta situación dista un poco de lo que sucedía con Michael Clark, quien hoy enfrenta a la justicia, y Aníbal Mosa. El formalizado ex dirigente tuvo más de alguna declaración cruzada con el empresario sirio, sobre todo en plena lucha por el título en 2024 y la demanda azul en el TAS.

Pérez y Mosa demostraron que más allá de cualquier rivalidad deportiva, son solo eso, rivales, no enemigos. Colo Colo ganó el Superclásico Femenino y los presidentes demostraron su educación en las tribunas, actitud digna de imitar por hinchas de ambos clubes.