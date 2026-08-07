Michael Clark señaló en Fiscalía que compró a U de Chile luego de reuniones que encabezó Cristián Aubert y en las que estaba Kiblisky.

Acceso exclusivo a la declaración que Michael Clark hizo ante Fiscalía fue la que tuvo TVN, en un reportaje realizado por el periodista Fernando Tapia.

Ahí se señala que Clark tiene un nexo directo con Patrick Kiblisky, ex dueño de Ñublense, y también que Carlos Heller tenía plena conciencia de que le estaba vendiendo sus acciones al fondo Sartor.

“A fines de 2019, el Sr. (Cristián) Aubert, encomendado por Heller, contactó a Patrick Kiblisky para comentarle sobre la posibilidad de inversión“, se señala.

“Kiblisky, a su vez, nos transmitió la oportunidad a Sartor y a mí, lo que derivó en una reunión. En dicha reunión, Aubert explicó la realidad del club y la oportunidad de inversión”, señala la declaración.

Clark reconoció nexos con Kiblisky al comprar a la U

Aubert, el cabecilla detrás de la venta de Azul Azul

“Se le preguntó a Aubert si estaría dispuesto a encabezar la supervisión de la gerencia general de Azul Azul y a presidir el directorio en una nueva etapa, a lo que respondió afirmativamente”, es lo que señaló Clark ante la Fiscalía.

“Esto es precisamente lo que ocurrió con posterioridad, y su participación fue considerada esencial. A su pregunta, en esa reunión estuvimos Patrick Kiblisky, Cristian Aubert y yo”, especifica.

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Un asunto que deja al descubierto la relación que Clark siempre tuvo con el empresario que manejó a Ñublense y que también evidencia que Heller supo siempre del destino de la venta de sus acciones.