El defensor chileno de 20 años afina los últimos detalles para sumarse al Cacique, mientras que su equipo ya definió quién usará el cupo extranjero que tenía: un centrocampista de Colombia que le costó una fortuna a la Banda Sangre.

Es prácticamente un hecho que Iván Román dejará Atlético Mineiro para ser refuerzo de Colo Colo, aunque hay ciertos detalles por resolver. Pero está casi todo acordado para que el zaguero chileno de 20 años se sume a préstamo al Cacique hasta fines de 2027.

Sería una cesión por 18 meses y aunque en la plana mayor de los albos intentan añadirle una opción de compra a ese contrato, la directiva del Galo no tiene interés en agregar ese acápite. Y mientras se resuelven esos detalles, el cuadro de Minas Gerais también se mueve en el mercado de fichajes.

Y muy pronto tendrá en sus filas a un mundialista colombiano que estaba dentro del gran grupo de marginados de River Plate: Kevin Castaño, quien le costó a la Banda Sangre casi 16 millones de dólares y llegó a Argentina desde el Krasnodar de Rusia.

Iván Román no es tenido en cuenta por el DT argentino Eduardo Domínguez. (Christian Alvarenga/Getty Images).

El periodista Renzo Pantich, quien cubre el devenir diario del cuadro Millonario, reveló algunos aspectos del préstamo de Castaño al fútbol de Brasil. “Cesión con cargo de 500 mil dólares”, escribió el citado comunicador en sus redes sociales. Una cifra ínfima para Atlético Mineiro. También para el gasto que hizo River por un jugador que disputó 45 partidos en el club.

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Iván Román afina su salida a Colo Colo y Atlético Mineiro amarra a Kevin Castaño

Iván Román sera una nueva alternativa para la defensa en Colo Colo y Atlético Mineiro, que ya no contaba con el chileno por decisión técnica del argentino Eduardo Domínguez, liberará un cupo de extranjero. Aunque ya está definido que será Kevin Castaño quien lo llene.

“La opción de compra es por 5 millones de dólares”, ratificó Pantich sobre el mundialista colombiano que ni siquiera volvió a Argentina luego de la Copa del Mundo. Se quedó en su país a la espera de resolver el futuro con el total conocimiento de que no contaba en los planes de Eduardo Coudet.

James Rodríguez felicita a Kevin Castaño tras el empate sin goles de Colombia vs Portugal en el Mundial 2026. (Michael Reaves/Getty Images).

El mediocampista cafetalero tiene 25 años y su carrera registra pasos por Águilas Doradas de Colombia, Cruz Azul de México y el Krasnodar de Rusia, pero nunca estuvo ni siquiera cerca de colmar las millonarias expectativas que River puso en él cuando materializó su arribo en marzo del año pasado.

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