El nombre de Colo Colo y el fútbol chileno está en boca del planeta, todo gracias a la mediática contratación del arquero Vozinha, quien llegó al país tras su gran presentación en el Mundial 2026.
La llegada del golero de Cabo Verde no será la única contratación de los albos de cara al segundo semestre, de hecho, tienen dos cupos más y esperan reforzarse para el cierre de la Liga de Primera.
En las últimas horas Blanco y Negro aceleró gestiones para el arribo del joven defensa central Iván Román, cuyo pase pertenece a Atlético Mineiro, y llegaría como cedido al puntero del fútbol chileno.
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Ricardo Dabrowski valora la llegada de Iván Román a Colo Colo
La contratación del zaguero fue analizada por el ex director técnico de Colo Colo Ricardo Dabrowski, quien aprueba el arribo del seleccionado nacional formado en Palestino.
“Siempre cuando aparecen este tipo de jugadores que tienen una proyección grande, porque es la verdad, la juventud hace que justamente uno piense que es un jugador no para seis meses, sino que imaginando un largo trayecto, pero siempre, siempre es como el ideal”, analizó el Polaco junto a RedGol.
Iván Román jugando por la selección chilena. Foto: Sipa/Photosport
“Siempre la juventud genera más expectativas en el sentido de todo lo que puede desarrollar, en ese aspecto, está con una experiencia en el extranjero y bueno, eso siempre va a servir, va a sumar y bueno, esperemos que después se concrete“, agregó el estratega.
Iván Román está muy cerca de cerrar su regreso al fútbol chileno y sumarse a Vozinha como nueva cara de Colo Colo para el segundo semestre.
En síntesis
- Iván Román está cerca de llegar a Colo Colo cedido desde Atlético Mineiro.
- Colo Colo busca aprovechar sus dos cupos de fichaje tras contratar al arquero Vozinha.
- Ricardo Dabrowski aprobó la posible llegada del defensor formado en Palestino.
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El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.