La tradicional competición ya conoce su camino hasta la final de la edición de esta temporada.

La Copa Chile 2026 entra en su recta derecha con la definición de los clasificados a octavos de final. Acá te contamos cómo quedó el cuadro y cuál será el camino hasta la definición por el título.

Ya hay 15 de 16 equipos clasificados a la siguiente fase, mientras O’Higgins y Recoleta deberán definir al último pasajero. Colo Colo si bien tiene asegurado el pasaje, todavía esta saber si lo hará como líder o segundo de su respectiva zona.

Las llaves de octavos de final de Copa Chile

Por un lado del cuadro, ya están las cuatro llaves definidas. Coquimbo vs Cobreloa, Universidad Católica vs Unión La Calera, Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique y Universidad de Chile vs Everton. De esta manera, podría haber clásico universitario en la semifinal.

Por el otro lado, restando saber si Colo Colo es líder del grupo E y si es O’Higgins o Recoleta el club que lo acompaña. En la primera llave está Audax Italiano esperando por el primero de la zona E, Ñublense vs Puerto Montt, Santa Cruz ante el segundo del grupo E y Deportes Concepción vs Curicó Unido.

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Ya que Colo Colo y Universidad de Chile van por lugares distintos del cuadro, la única opción de que puedan jugar es en la final del torneo. La última vez que esto sucedió fue en la edición 2019, cuando los Albos se impusieron por 2-1 y dieron la vuelta olímpica.

El grupo E de la Copa Chile tendrá sus dos partidos finales el 26 de agosto, donde Recoleta recibirá a O’Higgins a las 20:30 horas y en simultáneo, el clasificado Colo Colo juega ante Unión Española en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Fernando Ortiz deben ganar para asegurar la cima de la zona.

U. de Chile avanzó como líder del grupo D. Imagen: Photosport

La Copa Chile 2026 da medio cupo a la Copa Libertadores. Quien resulte ganador, tendrá que jugar una definición ante el tercero de la Liga de Primera para saber quién se queda con el boleto a la fase 2 del torneo de clubes más importante de América.