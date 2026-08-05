Humilde elenco nacional revirtió el fallo inicial que lo condenaba a no participar en el torneo 2026. Sigue, por ahora, en el balompié nacional.

Se acabó la teleserie que terminó con lío judicial en el fútbol chileno. Ahí, dos equipos se enfrentaron en los escritorios a raíz de los derechos de formación del jugador Massami Gutiérrez.

Se trata de Audax Italiano y Deportes Rengo, donde los tanos ingresaron una denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP contra el elenco de Segunda División. Ahí el mazazo inicial condenaba a los Oro y Cielo, poniendo en riesgo su participación este año.

En la denuncia y posterior primer veredicto del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, se sentenció que Rengo debía pagar 118 mil dólares, casi 108 millones de pesos hoy en día. Sin embargo, la apelación del humilde club tuvo buenos resultados.

El comunicado de Rengo tras salvarse del adiós

Deportes Rengo informó a sus hinchas el veredicto tras su apelación, por lo que al menos por este año seguirán jugando profesionalmente en el fútbol chileno. El equipo disputa actualmente la Segunda División.

“La Instancia de Apelación de licencia de la ANFP resolvió dejar sin efecto en su totalidad la Resolución de primera instancia, que había sancionado a nuestra institución y ponía en juego nuestra continuidad en el fútbol profesional durante el año 2026″, avisó el club.

Siguiendo con sus descargos, el club de la región de O’Higgins avisó que “se acreditó que Deportes Rengo sí informó oportunamente a la Asociación, y que no existió incumplimiento algunos”.

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“Con ello queda descartado el riesgo sobre nuestra continuidad”, sentenció el equipo. Ahora deberán buscar su permanencia en el fútbol profesional, ya que disputarán la liguilla del descenso en Segunda División, buscando evitar el descenso a Tercera A.