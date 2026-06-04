Escándalo: Audax Italiano mete nuevo escritoriazo y exige borrar a club del fútbol chileno

Los itálicos no sueltan su pelea judicial para reclamar dineros de humilde elenco nacional. A principios de año ya retrasaron su participación en el torneo.

Audax Italiano volvió a pegar otro mazazo en su causa judicial, en un caso que ya había tenido un gallito a inicio de temporada. Los tanos pugnan por dineros de Deportes Rengo, club del cual ahora pidieron hasta su adiós del balompié nacional.

Todo se da en el marco de la exigencia de pagos por derechos de formación del ahora ex jugador Massami Gutiérrez, quien estuvo en el Oro y Cielo que hoy juega en la Segunda División. Ahí la ANFP metió mano y le dio otro cachetazo al equipo de Rengo.

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP condendó a Deportes Rengo a pagarle 118.000 dólares a los tanos, por estos derechos de formación. Es más, a inicio de año no pudieron jugar los primeros duelos por este lío judicial.

Audax Italiano y su última movida

Audax Italiano volvió a la carga contra Deportes Rengo y solicitó que le suspendan la licencia de clubes a Deportes Rengo. Esto borraría completamente al equipo, tal como ocurrió en su momento con Barnechea.

Rengo en su último partido ante Osorno.

Para este jueves el equipo de la región de O’Higgins quedó citado, vía telemática, “por el Órgano de Primera Instancia (OPI), organismo que se pronuncia sobre las licencias de clubes y que ya cobró figuración pública hace un par de temporadas por el caso Barnechea”.

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“Deportes Rengo respondió de inmediato. Solicitó suspender la audiencia ya que considera que se viola el derecho a defensa, al ser citados con menos de 24 horas de antelación”, reportó el medio Primera B Chile.

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Ahora el gallito judicial se seguirá disputando en los escritorios, mientras el elenco de la Segunda División poco a poco levanta cabeza en lo deportivo. El Oro y Cielo es quinto en la tabla de la zona sur, con siete puntos, a dos puntos de clasificación para pelear la liguilla del ascenso a Primera B.