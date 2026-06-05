La Joya dejó abierta la opción de volver a Colo Colo en este mercado de fichajes, algo que cayó pésimo en la dirigencia Xeneize.

Carlos Palacios está siendo uno de los protagonistas del mercado de fichajes de cara al segundo semestre. La Joya cerró un semestre para el olvido en Boca Juniors, donde literalmente no pudo jugar nada producto de una rebelde lesión en la rodilla.

Por lo mismo, al llegar a Chile por las vacaciones de mitad de año del cuadro xeneize el atacante no escondió su deseo de volver a Colo Colo. “Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver, si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver”, declaró.

Pues bien, estos dichos desataron la molestia en la dirigencia de Boca Juniors presidida por Juan Román Riquelme. Para el cuadro azul y oro, que uno de sus grandes precios ya esté pensando en marcharse, es algo inaceptable.

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Las ganas de Carlos Palacios por volver a Colo Colo molestan en Boca

Así lo detalló el periodista Rodrigo Hernández en ADN Radio, donde aseguró que “esto es información de primera mano. En Boca Juniors cayó muy mal lo que declaró Carlos Palacios. Fue tema en la mesa directiva del club”.

“No gustó porque está dando por cerrado su ciclo y es un jugador que le costó muy caro al club. La percepción allá es que se acabó el ciclo de Claudio Úbeda, tendrá que venir un nuevo entrenador y esto puede comenzar de nuevo”, agregó.

Carlos Palacios en un año y medio ha sido incapaz de destacar del todo en Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

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En ese sentido, Hernández detalló que “Palacios también tuvo mala suerte también en el tratamiento de su lesión. Si se hubiese operado de inmediato habría ganado dos meses en la recuperación. Pero hizo dos meses de tratamiento fallido, cuando se operó no salió del todo bien y, cuando volvió, Úbeda tampoco lo consideró”.

“El jugador por todo eso se frustró. Entonces, además de eso, declaró mal y eso molestó al club. Pero por parte de Boca, que pagó cinco millones de dólares por Palacios, sería absurdo dejarlo partir así como así. Eso no va a ocurrir”, concluyó.

Desde su arribó a Boca Juniors a inicios del 2025 la Joya ha jugado un total de 36 partidos, en lo que apenas registra tres goles y cuatro asistencias en 2724 minutos de acción.

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En síntesis