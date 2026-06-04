Mientras se define su futuro entre los Xeneizes y el Cacique, la Joya confirmó una tremenda alegría. Puede ser el impulso que esperaba.

Carlos Palacios ha dado que hablar en los últimos días ante una posible salida de Boca Juniors. La Joya no lo está pasando bien en Argentina y los rumores lo han puesto en la órbita de Colo Colo, aunque eso no es lo único.

Si bien el formado en Unión Española ha sido noticia por su posible adiós a los Xeneizes para volver al Estadio Monumental, hoy lo hace por otra cosa. Específicamente su familia, con la que espera la llegada de su hijo.

A través de sus redes sociales la Joya se mostró en la fiesta en la que anunció el arribo de un nuevo integrante a su núcleo. Sin duda un impulso necesario en un momento donde todo es dudas en su carrera.

¿Nace en Colo Colo o Boca Juniors? Carlos Palacios anuncia que será padre

Si bien en la cancha no le ha ido bien este semestre, a Carlos Palacios le llega una gran noticia junto a su familia. A través de redes sociales, la Joya reveló que espera por la llegada de su hijo justo cuando define su futuro.

Carlos Palacios reveló la llegada de su hijo justo cuando los rumores apuntan a una salida de Boca Juniors rumbo a Colo Colo. Foto: Instagram.

Fue en su cuenta de Instagram que el extremo publicó una imagen acompañado de su pareja y en la que se les ve realizando un evento sobre el arribo del bebé. Emoticones de amor, embarazo y un rezo, se mostró más que optimista para lo que viene.

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La noticia cae como anillo al dedo para Carlos Palacios, quien por culpa de una lesión se vio obligado a alejarse de las canchas. Esto le ha hecho perder terreno en Boca Juniors, al punto de que algunos hinchas exigen su salida.

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En diciembre del 2025 la Joya había confirmado que su compañera estaba embarazada, pero desde entonces se mantuvo en silencio sobre el tema. Esta es la primera vez que da detalles al respecto y sus seguidores lo alientan a que esto sea un impulso para lo que viene.

Ya recuperado de la operación en su rodilla, el chileno está esperando por la oportunidad de sumar minutos. Si no es en Argentina será en otro lado, aunque para eso todavía hay que esperar mayores novedades.

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Carlos Palacios por ahora celebra que viene su hijo o hija en camino. La Joya recibe una gran noticia mientras define si es que seguirá en Boca Juniors, vuelve a Colo Colo o es momento de otro desafío.

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Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios suena en Colo Colo después de disputar 36 partidos oficiales en total con Boca Juniors desde el 2025. En ellos aportó cono 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que estuvo en el campo de juego.

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En resumen, Palacios