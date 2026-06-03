El Toro se ha transformado en leyenda de los Cruzados, pero la historia pudo llevarlo al Cacique. Hubo dos hombres que fueron claves en la decisión.

Fernando Zampedri ha vivido sus mejores años como futbolista con la camiseta de Universidad Católica. A punta de goles, el Toro se ha transformado en una verdadera leyenda para los Cruzados, pero todo pudo dar un giro radical luego de conocerse que pudo jugar en Colo Colo.

Sí, como lo lees. El delantero estuvo en los planes del Cacique a tal punto que pudo no firmar con la UC para llegar al Estadio Monumental, tal como lo reveló en las últimas horas Fernanda Benavidez.

La pareja del goleador de la franja reveló detalles del interés que tuvo el Eterno Campeón en su marido. Eso sí, los caminos lo llevaron a la precordillera gracias a la intervención de dos hombres que terminaron siendo claves en la negociación.

Fernando Zampedri pudo llegar a Colo Colo antes de firmar con Católica

Si bien hoy es uno de los máximos referentes de Universidad Católica, Fernando Zampedri pudo tener otro destino en Chile. Colo Colo estuvo tras los goles del Toro, pero se terminó quedando con las ganas de ficharlo.

La pareja de Fernando Zampedri reveló que, además de Católica, también lo buscó Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue su esposa, Fernanda Benavidez, quien confirmó lo que era un rumor desde hace años. “Fue cierto que su representante había tenido sondeos por el lado de Colo Colo. Es verdad”, dijo en conversación con No Es Para Tanto de TNT Sports.

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Aunque la pareja de Fernando Zampedri destapó que fue un ex compañero y su suegro quienes lo convencieron de mejor ir a la UC. “Esa vacaciones estábamos en mi casa y nos habían entregado la casa hace tres días. Yo llegué a vivir una semana en mi casa porque el 28 de diciembre él se viene para firmar y se queda. Él me dice: ‘me llamaron, cierra todo’ y nosotros ya teníamos muchos antecedentes por el Poncho Parot. Siempre recuerdo que el papá de Poncho le decía que era un jugador para Católica“.

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Fue así como el Toro se subió al avión para comenzar una aventura que lo transformaría en leyenda en nuestro país. “Él se vino solo con su representante y yo me quedé en Argentina. Al otro día me dice que se va a hacer la revisión y si paso voy a firmar, así que me vine a Chile a pasar Año Nuevo con Olivia porque él iba a quedar solo acá”.

De esta manera, se confirma un rumor que durante años estuvo rondando en el fútbol chileno pero que nunca se terminó de confirmar. Sin duda que la historia pudo ser distinta y, para su suerte, no se equivocó en su decisión.

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Fernando Zampedri estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo, lo que pudo dejarlo sin chances de ser lo que hoy es para Universidad Católica. El Toro disfruta de su categoría en los Cruzados, a los que ahora tiene soñando hasta en Copa Libertadores.

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Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

En su paso por Universidad Católica, Fernando Zampedri ha logrado disputar un total de 249 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 157 goles y 13 asistencias en los 21.371 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Zampedri