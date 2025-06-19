Métodos de pago de 1win disponibles en Chile 2025

Te contamos cuáles son los 1win métodos de pago los cuales puedes utilizar para realizar depósitos.

Para poder utilizar la plataforma de esta y cualquier casa apuestas es necesario realizar depósitos y los 1win métodos de pago son la manera más sencilla de tener saldo en tu cuenta de usuario. Te explicaremos cuáles están disponibles para los clientes chilenos, cuáles tienen las mejores ventajas y cómo te vas a beneficiar de ellos.

¿Cómo depositar en 1win?

Los 1win métodos de pago son variados y le permitirán a los usuarios realizar las transacciones ante el operador de manera sencilla y que se ajuste a las necesidades de cada uno de ellos.

De hecho, son 14 las opciones para elegir cómo realizar una recarga en el operador, lo que te va a permitir usar la plataforma para apuestas deportivas y de casino. Completa tu depósito de la siguiente manera:

Ingresa con tu usuario y contraseña a 1win Chile Presiona el botón verde ‘Hacer un depósito ‘ Elige uno de los 14 métodos de pago disponibles Escribe el valor del depósito que quieres realizar Haz clic en el botón ‘Recargar’ Completa el proceso de la transacción

Tomada de 1win Chile

Cómo retirar dinero de 1win

Lo primero que debes saber, antes de que la plataforma te permita realizar un retiro por cualquiera que sea el valor, es que la cuenta debe estar verificada mediante el proceso KYC indicado por la casa de apuestas.

Es decir, debes subir el documento de identidad que puede ser tu cédula o pasaporte a la plataforma de la casa de apuestas para confirmar que eres dueño de la cuenta.

Una vez tengas solucionada esa situación, podrás realizar el retiro de la siguiente manera:

Haz clic en el icono 👤 dentro de tu cuenta Selecciona ‘Retirar’ Si no lo haz hecho, verifica tu cuenta Elige el método de pago y el monto a retirar Completa la información para realizar el retiro

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles en Chile?

En el caso de que necesites realizar un depósito, entonces tendrás hasta 14 métodos de algo en 1win para completar la transacción:

Tarjetas Visa o MasterCard

Redcompra (WebPay PLUS)

MACH

Depósitos bancarios

Criptomonedas

Hites

Khipu

Cleo

AstroPay

Pago 46

Servifacil

AIRTM

Webpay

Transferencia Bancaria en línea

Cada uno de ellos tiene un monto mínimo y máximo para depositar. Por lo pronto debes consultarlos para cada caso. Segun las opiniones de 1win, los metodos son seguros.

Preguntas frecuentes

¿Son confiables los métodos de pago en 1win?

Si, son confiables. La casa de apuestas pone a tu disposición los principales métodos de pago disponibles en Chile para que todos los usuarios puedan realizar transacciones en efectivo y en línea ante el operador.

¿Cuánto se demora 1win en pagar?

Esto depende de los 1win métodos de pago que estén disponibles y que elijas como usuario. En los casos de las billeteras electrónicas, el pago se completará de manera inmediata, pero las transferencias bancarias y otros métodos pueden tardar hasta 72 horas.

¿Cuál es el depósito mínimo en 1win?

Para todos y cada uno de los 1win métodos de pago está disponible la opción de depositar como mínimo $2,000 CLP.

¿Cuál es la retirada mínima en 1win?

Transferencia bancaria: Retiro mínimo de $5,000 CLP. AIRTM: Retiro mínimo de $10,219.7 CLP. Criptomonedas: El retiro mínimo varía según la moneda, por lo tanto, no tiene un valor fijo y debe confirmarse según el criptoactivo usado.

¿Cómo se cancela una retirada?

La cancelación de un retiro no es posible después de haber enviado la solicitud. Una vez completado el proceso, solo debes esperar hasta 48 horas para recibir el pago de tus ganancias al destino que elegiste.