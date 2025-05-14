Opiniones sobre Epicbet en Chile

Epicbet análisis: te brindamos nuestras Epicbet opiniones sobre este operador creado recientemente que se perfila como un gran sitio de juegos en Chile.

Pocos usuarios conocen los beneficios del operador, en nuestro análisis investigamos a fondo el sitio considerando cada punto del servicio ofrecido. Descubre las opiniones de Epicbet en Chile.

Aquí va un pequeño adelanto de las Epicbet opiniones de los usuarios registrados en la plataforma.

Criterio de evaluación Nivel de confianza Bono de bienvenida 100% de del depósito hasta $200.000 CLP

Muy bueno Otras promociones Muy buenas Selección de deportes Excelente Streaming A mejorar Funcionalidad de la app Básica Método de pago Completos Atención al cliente Bueno Promedio de opiniones 4/5 Visita Epicbet

Bonos de bienvenida: muy bueno

Luego de revisar en Epicbet Chile opiniones sobre este sitio, observamos que los usuarios están conformes con el bono de bienvenida del operador. El sitio brinda $200.000 CLP, un valor acorde a lo ofrecido por otras plataformas de juegos online.

Sin embargo, al observar la letra chica de los T&C podemos notar que existe una diferencia entre los principales competidores como Betsala, Rojabet o Betano donde el depósito mínimo para activar la oferta es de $5.000, en cambio, Epicbet solicita el doble de ese importe.

Pero a juzgar por los otros requisitos, en nuestro análisis no encontramos tanta diferencia, los clientes tienen 30 días para reclamar el bono, deben apostar x6 el valor de la contribución con cuota de 1.6 o más. Los plazos, requisitos y rollover son prácticamente iguales a los de la competencia.

Términos y condiciones del bono

Epicbet es seguro por eso, deja en claro las reglas de los distintos juegos y de cada promoción. Si quieres conseguir el bono de bienvenida de Epicbet deberás cumplir con las siguientes condiciones:

Inscribirte en la plataforma Epicbet y realizar un depósito mínimo en la cuenta de $10.000 o más.

Cumplir con un rollover de apuesta x6 con cuota mínima de 1.6 o superior en apuestas sencillas, acumuladas, de sistema o en vivo.

o superior en apuestas sencillas, acumuladas, de sistema o en vivo. El plazo máximo para reclamar el bono es de 30 días.

Epicbet Chile es confiable por lo que el depósito no tiene requisito de apuesta.

Esta oferta es válida para usuarios localizados en Chile.

Como este es un artículo de Epicbet Chile opiniones y no detallamos todos los T&C completos en la guía, sugerimos ingresar a la web del operador para revisar la reglamentación completa del bono de bienvenida.

Captura realizada desde la web de Epicbet el 15/04/2025

Otras promociones en Epicbet Chile

La mayoría de las ofertas a disposición actualmente están relacionadas a cashback que van entre 10% a 35% de la devolución para el casino o deporte.

Sin embargo, según nuestras Epicbet opiniones la mejor promo es la que acompaña al bono deportivo. Se trata de una bonificación que dobla el depósito hasta $300.000 pesos para usarlo en la sección de casino y puede ser reclamado desde la sección “mis recompensas”.

Selección de deportes: Excelente

Desde nuestras Epicbet opiniones, creemos que la sección de deportes está muy bien organizada. En el lobby principal encontrarás los eventos hot, es decir, los populares, los eventos en vivo y los que comenzarán en 1 o 6 horas para que ningún usuario pierda las mejores competencias.

Por otra parte, Epicbet Chile es confiable porque cubre una variedad de disciplinas interesantes tratando de conformar todos los gustos, por lo que es posible encontrar mercados de apuestas para:

Básquet

Fútbol

Handball

Tenis

Béisbol

Rugby

Golf

Hockey

MMA

Entretenimiento

Deportes Motores

Más

En definitiva, la sección deportes se ha llevado un puntaje perfecto dentro del Epicbet análisis.

Sección en vivo y streaming: A mejorar

En el cuadro inicial de análisis, habrás observado que la puntuación para la sección en vivo y streaming no es la ideal, esto es porque pensamos que el apartado puede mejorar.

La transmisión en vivo se limita solo a la reproducción de gráficos sobre las acciones que están sucediendo en ese mismo momento dentro del evento, pero no es posible visualizar las imágenes con calidad de TV.

No obstante, las Epicbet Chile opiniones están conforme con la cantidad de mercados disponibles para las apuestas en directo. Además, es posible conseguir cuotas para pronósticos más rentables.

Captura realizada desde la web de Epicbet el 15/04/2025

Funcionalidad de la app: básica

El sitio de juegos online ha sido creado recientemente en el 2024, por eso, considerando nuestro Epicbet análisis, la plataforma todavía sigue desarrollándose.

Aún no existe una app exclusiva para Epicbet, a pesar de ello, la página ha sido desarrollada para adaptarse a cualquier pantalla como tablets, PC, teléfonos móviles, etcétera.

A través del navegador de tu móvil, podrás ingresar a la casa de apuestas sin ningún inconveniente para apostar, depositar, retirar dinero, acompañar un evento en vivo y las demás funciones disponibles en el sitio.

Métodos de Pago: Completos

Epicbet es seguro, por eso, antes de depositar y retirar es solicitada la verificación de los datos.

El sitio de juegos se encarga de mantener la seguridad en su plataforma por lo que, para el primer depósito será necesario enviar una foto de las tarjetas utilizadas para ingresar saldo a la cuenta.

Por otra parte, las Epicbet opiniones valoran la posibilidad de realizar transacciones a través de las criptomonedas. En definitiva, es posible recargar dinero a la cuenta de juegos a través de:

Pesos chilenos con tarjeta de crédito o débito.

Bitcoin

Ethereum

USDT

USDC

Solana

XRP

DODGE

Otras criptomonedas.

Servicio de atención al cliente: Bueno

Hay básicamente dos maneras de comunicarse con el centro de Soporte al Cliente y eso es algo que nuestro análisis nos llamó la atención, pues en otros sitios existen más vías de contacto.

Sin embargo, las Epicbet opiniones son buenas respecto a la atención brindada por los asesores. Los canales de comunicación están abiertos las 24 horas todos los días y el asesoramiento es bueno.

Los usuarios pueden resolver sus dudas a través del:

Correo electrónico

Chat en vivo

¿Qué tan bueno es Epicbet?

En definitiva, nuestras opiniones de Epicbet son buenas con respecto al operador considerando que el bono de bienvenida, así como las promociones extras, la sección de deportes y los métodos de pago han sido bien pensados por el operador para ofrecer un servicio de excelencia.

No obstante, al ser una plataforma sin tanta experiencia, necesita algunas mejoras, por ejemplo, creemos que es fundamental el desarrollo de una aplicación, la disponibilidad de un streaming con imágenes de calidad y mayores canales de comunicación con Atención al Cliente.

Epicbet opiniones buenas Epicbet opiniones malas Buen bono de bienvenida en deportes y casino No hay una app exclusiva Variedad interesante de mercados de apuestas deportivas Falta de retransmisión en directo con imágenes reales Atención al cliente rápida y de buena calidad

Preguntas frecuentes

¿Qué tan seguro es Epicbet?

Epicbet Chile es confiable, se trata de una plataforma creada recientemente, sin embargo, podrás conocer en el apartado “hoja de rutas” las mejoras realizadas y las futuras por el operador para brindar un servicio de gran calidad.

¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar en Epicbet?

El tope máximo de ganancias en la casa de apuestas es de €150.000 (o equivalente en cripto o CLP) por apuesta. Asimismo, la ganancia neta máxima pendiente no debe sobrepasar los €300.000 (o equivalente en cripto o CLP)

¿Cuánto tiempo tarda Epicbet en pagar?

Epicbet es seguro por lo realiza pagos de manera inmediata, sin embargo, puede haber una demora de 1 a 3 días para ver reflejado el dinero en la cuenta bancaria.