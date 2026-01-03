Universidad de Chile movió por fin el mercado de fichajes para la temporada 2026, con el anuncio oficial de Eduardo Vargas como su nuevo delantero y que marca un esperado retorno al club.

Tras quedar libre en Audax Italiano, el goleador histórico en la obtención de la Copa Sudamericana 2011 se vuelve a vestir de azul, en algo que venía cumpliendo hace tiempo.

Pese a que Redgol adelantó el anuncio de Vargas, la U metió misterio a la hora de anunciarlo, donde primero publicaron un video de dos vehículos ingresando al CDA y siendo alertado por los guardias.

Calentando motores para los hinchas, los azules fueron jugando con el anuncio de Turbomán, en una movida histórica que los junta con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

¿Cómo fue la presentación de Eduardo Vargas en U de Chile?

Las pistas continuaron con un video de un jugador viendo fotos en un computador, donde destacaba la imagen cuando Eduardo Vargas y Charles Aránguiz fueron vistos comiendo un jamón palta en el estadio Santa Laura.

Así mantuvieron expectantes a los hinchas en las redes sociales a la espera de la confirmación definitiva, la que llegó cuando el reloj marcaba las 17.17 horas.

“¡Eduardo Vargas selló su regreso a nuestro Club! El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos”, explicaron.

“El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026“, finalizaron

Revisa el anuncio oficial de Eduardo Vargas en U de Chile