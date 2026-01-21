Es tendencia:
¿Se va de Audax Italiano? El inesperado vuelco en el futuro de Esteban Matus

El jugador se encuentra definiendo su futuro y revelan cuál podría ser el próximo paso en su carrera.

Por Andrea Petersen

El jugador estaría definiendo su futuro.
Audax Italiano continúa planificando su plantel para este 2026, donde enfrentarán la Copa Sudamericana, y ante importantes salidas, podría sumarse una nueva, la de Esteban Matus, ya que revelan nuevos detalles del presente del jugador del cuadro audino.

Aunque se pensó que el jugador se acercaba a Universidad de Chile, luego de que el cuadro de La Florida retiró la demanda que presentaron ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP contra el cuadro universitario por el fallido fichaje de Matus la temporada pasada.

Los azules sumaron en las últimas horas al delantero Juan Martín Lucero y, con ello, cerró, según reveló Coke Hevia en Radio Pauta, las incorporaciones en este mercado de fichajes y no sumarían nuevas figuras por el momento.

¿Esteban Matus se va de Audax?

Según revelan, los azules buscarían llenar la posición que dejó libre Matías Sepúlveda que partió a Lanús con un canterano del equipo, Diego Vargas.

Ante esto, el destino de Esteban Matus estaría en otro lugar, donde acorde a lo revelado por Tano Noticias “por el momento no ha llegado ninguna oferta por Esteban Matus y que, de ser así, evaluarán el monto. Se espera que si llega a salir sea al extranjero y no al medio local”.

El jugador está definiendo su futuro para esta temporada/ Photosport

Audax se refuerza este 2026

El equipo itálico tuvo importantes bajas en esta nueva temporada donde figuras como Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas, Lautaro Palacios y Leonardo Valencia anunciaron su salida de la escuadra.

Ante esto, preparándose para lo que será el Campeonato Nacional y además, el partido único por Copa Sudamericana, el club anunció la llegada de Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho y Marcelo Ortiz como refuerzos.

