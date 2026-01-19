Audax Italiano se encuentra reforzando el plantel de cara a la nueva temporada, donde enfrentarán Copa Sudamericana y se reveló que el cuadro de La Florida tiene todo listo para sumar a un jugador de Universidad de Chile.

El club realizó una acción clave para quedarse con el jugador azul, donde retiraron la demanda que presentaron ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP contra el cuadro universitario por el fallido fichaje de Esteban Matus.

Y, a pesar de que inicialmente se pensó que este movimiento estaba relacionado con que se reactivaron las negociaciones por el jugador del cuadro audino y desde el CDA pusieron como condición bajar la demanda para empezar a negociar, La Tercera reveló que en realidad, los itálicos también pusieron sus ojos en una de las figuras de la U.

El jugador de la U que llega a Audax Italiano

El medio Tano Noticias reveló que todo está listo para la llegada del portero Pedro Garrido de 22 años a La Florida. “El arquero chileno que mide 1,88 m llega proveniente de U de Chile y firma contrato con el elenco audino por 2 años”.

“Audax se queda con el 50% del pase más los derechos de formación. Mientras que el otro 50% queda en manos de los “Azules”, revela el medio, agregando que el jugador ya entrena en Ciudad de Campeones.

El portero se suma al cuadro audino/Photosport

Audax se refuerza este 2026

El equipo audino experimenta importantes bajas para la nueva temporada entre ellas Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

Por lo mismo, preparándose para lo que será el Campeonato Nacional y además, el partido único por Copa Sudamericana, el club anunció la llegada de Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho y Marcelo Ortiz como refuerzos.