Audax Italiano sigue armando su equipo para disputar la Copa Sudamericana 2026. Esta vez, oficializaron la llegada de Martín Ballesteros para la presente temporada.

Los de La Florida tuvieron una temporada de altas y bajas durante el 2025, con cambio de entrenador incluido, pero lograron sellar todo con la clasificación a una copa internacional. Un desafío que les exige reforzarse a la altura de la importante competición.

Ballesteros llega a Audax Italiano

Audax Italiano ha perdido varios jugadores en este mercado, siendo los más ilustres Eduardo Vargas y Leonardo Valencia. Por esta razón, el cuerpo técnico y la dirigencia trabajan en la llegada de nuevos nombres para armar un plantel potente.

Si bien hace algunos días se venía hablando del fichaje de Martín Ballesteros, ahora fue oficializado por el club y se convirtió en nuevo jugador de los Itálicos. El arquero llega con la difícil misión de ganarse un puesto en el equipo que dirige Gustavo Lema.

ver también Audax se arma en el mercado: hace oficial la llegada de un refuerzo desde Huracán

“El guardameta de 23 años y 1,93 metros de altura, Martín Ballesteros 🇨🇱, se suma a la Famiglia de Audax Italiano para afrontar la Temporada 2026″, escribieron en las redes sociales de los floridanos.

Ballesteros es formado en Universidad Católica y fue parte del plantel campeón de la Liga de Primera 2021. Luego pasó a Colo Colo, donde no llegó a debutar, pero también dio la vuelta olímpica en la Copa Chile 2023. En 2024 estuvo en Unión Española y en 2025 defendió el arco de Unión La Calera.

Publicidad

Publicidad

Ahora en el 2026 tendrá el desafío de intentar ganarle el puesto a Tomás Ahumada, quien fue uno de los mejores arqueros de la temporada pasada. Ballesteros lucha por encontrar su consolidación en Audax Italiano.