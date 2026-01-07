Este portero tuvo un duelo ante un ex Colo Colo que ganó con creces, aunque eso no le bastó para ser considerado como titular en su club y tendrá que moverse en el mercado de fichajes. Al menos si quiere seguir con minutos de acción.

Las referencias son para Jorge Peña, golero surgido en las inferiores de Everton de Viña del Mar que en 2025 jugó para Unión La Calera. Tiene 25 años y jugó los 30 partidos de la Liga de Primera en la campaña anterior. También disputó ocho encuentros en la Copa Chile.

Dejó sin posibilidades de sumar minutos a Martín Ballesteros, el espigado meta que llegó al Cacique desde la Universidad Católica. Y que acaba de fichar por Audax Italiano en condición de agente libre, aunque los albos se quedaron con un porcentaje importante de su pase en caso de una futura venta.

Jorge Peña busca un nuevo destino en el mercado de fichajes. Y parece haberlo encontrado. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Pero el arribo del argentino Nicolás Avellaneda al cuadro Cementero cambió sus planes. Sabe que corre desde atrás ante el ex meta de Cobreloa, quien también defendió la portería de San Luis de Quillota en el fútbol chileno. En ese contexto, Peña tiene activado el radar de búsqueda.

Y parece haber encontrado un nuevo equipo. “Hay un 80 por ciento de posibilidades de que su destino sea O’Higgins. Busca seguir teniendo continuidad”, informó el periodista Ricardo Maturana en Efecto Cementero. Claro que será complejo que tenga mucha acción en Rancagua.

Así las cosas, todo indica que Jorge Peña dejará atrás aquella competencia con un ex Colo Colo para tener otra lucha con un golero de pasado albo: en el Capo de Provincia rindió en un alto nivel Omar Carabalí, quien se erigió como titular indiscutido.

Omar Carabalí disputó 34 partidos en O’Higgins durante la campaña pasada. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De hecho, el ecuatoriano-chileno extendió su contrato en O’Higgins, que de todas formas necesita un golero que le sirva en la disputa por el puesto a Carabalí. El año pasado, los rancagüinos tuvieron al veteranísimo Jorge Deschamps, quien salió de la institución.

Jorge Deschamps ante Everton por O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Y tuvo un adiós con polémica, pues criticó con dureza a la administración celeste por la salida de Francisco Meneghini. Algo que seguramente le cerró las puertas de El Teniente. Habrá que ver si ese 20 por ciento restante se completa para que Peña arme las maletas y parta rumbo a Rancagua. El tiempo dirá…

Así quedaron O’Higgins y Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Mientras O’Higgins logró clasificar a la Copa Libertadores, Unión La Calera coqueteó peligrosamente con la zona roja, aunque finalmente se mantuvo en la élite del fútbol chileno.