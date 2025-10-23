La Liga de Primera enfrenta una fecha clave para las aspiraciones de Coquimbo Unido. El cuadro pirata puede alcanzar el título de campeón. Si se dan una serie de resultados como el empate en el clásico universitario que justamente será en la previa.

Por lo mismo ya se alistan para su visita al Estadio Codelco El Teniente. El tema es que tendrán que hacer de forasteros ante otro equipo que se hace fuerte de local como O’Higgins que se mantiene invicto en este 2025.

Así las cosas desde el Capo de Provincia se quieren transformar en el verdugo de la jornada. Es que el partido ya tiene un condimento aparte por el cambio obligado que sufrieron los celestes en la programación. Lo que ya desató la molestia en la dirigencia de O’Higgins.

El tema es que dicha molestia ahora se transforma en motivación para una de sus piezas estelares en está campaña como Omar Carabalí, que en conversación con Redgol contó cómo se prepara para esta final.

“Estamos bastante bien para el domingo. Tenemos claro que debemos hacer valer la localía. Nos estamos jugando la vida en está fecha. Es un partido muy importante”, adelantó el ex Colo Colo.

Carabalí quiere dar el golpe de la fecha y bajar al líder de la Liga de Primera

La mentalidad de O’Higgins

El portero tuvo que dar la vuelta larga para encontrar su lugar. Lo que ahora se demuestra en que es pieza fija en el equipo de Paqui Menegheni. Por lo mismo, el portero enfatiza que lo único que importa en O’Higgins es seguir de cerca el Chile 2, incluso por sobre lo que ocurra en el clásico universitario.

“Estamos preocupados de nosotros. Queremos entrar al Chile 2. Solo nos concentramos en eso. Lo externo y que involucra a Coquimbo es otra cosa. Ha sido un lindo año en todos los aspectos. La idea es poder seguir así y mantenerlo de la mejor forma”, sentenció el golero que será titular este domingo.