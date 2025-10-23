Coquimbo Unido está a un paso de encontrar su gran tesoro en la Liga de Primera 2025, porque si se dan algunos resultados este fin de semana se pueden coronar como campeones del fútbol chileno.

Una de las grandes figuras que se ha elevado en el cuadro pirata ha sido Diego Sánchez, el portero que muestra toda su experiencia en el arco del cuadro del norte del país.

En ese sentido, el meta abrió su corazón en conversación con el diario Las Últimas Noticias, donde reveló algunos hechos que han hecho especial esta temporada que lo tienen con el corazón llenito.

“Sí, ha sido mi mejor año futbolístico y a nivel personal. En lo personal me pasaron cosas muy lindas que estoy seguro que van de la mano con el buen resultado en lo deportivo. Espero tener otro año similar o mejor más adelante, pero está difícil porque la vara está bastante alta”, comentó.

Diego Sánchez junto a sus hijos Dominga y Salvador.

ver también ¿La ANFP tendrá la copa en el partido de Coquimbo contra O’Higgins?

¿Cuál es el secreto de Diego Sánchez?

Diego Sánchez no sólo ha tenido la responsabilidad en el arco de Coquimbo Unido, donde ha recibido 12 goles en 24 partidos en la Liga de Primera 2025, también ha tenido que ser referente en su casa.

Publicidad

Publicidad

“Este año me ha tocado ser un papá luchón, un papá presente 24/7. Me traje a mis hijos Dominga y Salvador a vivir a Coquimbo. Hago todo lo que conlleva: despertarlos, ir a las reuniones de apoderados, bancarle pataletas y también disfrutar momentos increíbles como los fines de semana en familia. Esto te da otro gustito, empiezas la semana con el corazón llenito de amor. Mi sobrino Luciano, está jugando en la proyección de Coquimbo y también vive con nosotros. Tengo a tres bendiciones en la casa”, explicó.

Por lo mismo, asegura que si bien está mentalizado en lograr el título con Coquimbo Unido, también hay una parte de su corazón que está tranquilo y feliz por la compañía.

“El fin de semana trato de salir a la playa, hacer un asadito o nos juntamos con los compañeros y sus familias. Los planes siempre son con los niños. El poder estar con mis hijos en la cancha, verlos en el estadio ha sido impagable. Quiero demostrarles que el papá hace bien el trabajo. Por eso te digo, que va de la mano: darles felicidad a mis niños y también sacar buenos resultados. Es una felicidad para todos en la casa”, detalló.

Publicidad

Publicidad

“Yo cocino. A mis hijos les gusta todo lo que preparo, desde fideos, arroz, sopas, cosas así. Pero también le saco el juego a Pedidos Ya y los delivery. Hay momentos en que no quiero saber nada de cocinar, jajaja”, finalizó.