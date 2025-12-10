Ya es un hecho que Brayan Cortés no volverá a Colo Colo tras su préstamo en Peñarol. Por ello, mientras definen el futuro de Fernando Ortiz como DT, la dirigencia alba tiene en la mira los refuerzos 2026.

Ahí, un puesto que ha dado dolores de cabeza es el del arquero. Es prioridad traer otro portero, donde un reciente campeón del fútbol chileno es pedido a gritos desde el Monumental.

Se trata de Diego Sánchez, quien se aleja cada vez más por razones económicas de Coquimbo y que en Macul suma bonos. Es más, un ex portero albo que fue ícono con sus tapadas delira con el fichaje del “Mono”: se trata de Marcelo Ramírez.

El Rambo la tiene clara: su nuevo portero para Colo Colo.

En diálogo con RedGol, Marcelo Ramírez levantó el pulgar para que el Mono Sánchez se ponga su camiseta amarilla de Colo Colo el próximo año. El eterno atajador albo dio sus firmes razones para fichar al meta de Coquimbo.

“Sí, es un buen nombre el Mono Sánchez. Para mí, el mejor arquero del año, está en un gran rendimiento, me parece una buena alternativa (para Colo Colo)”, dijo el ex arquero de la Roja en Francia 98.

Siguiendo con su explicación, el ahora comentarista de TNT Sports aseguró sobre Sánchez que “el Mono está también en un periodo donde a esa excentricidad que él tiene, le agrega también la madurez de los años”.

“Entonces, jugando un tipo que también transmite mucha tranquilidad, mucha personalidad y yo creo que está en un gran momento. Así que sí, sería una buena alternativa, me gusta”, cerró.