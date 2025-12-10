Diego Sánchez se transformó en el mejor portero del 2025. El Mono fue destacado en la Gala Crack por su campaña en Coquimbo Unido y que permitió el primer título del Barbón a lo largo de sus 67 años.

El tema es que ahora el aurinegro debe rearmarse tras la salida de Esteban González y Matías Palavecino. Por lo que se hace urgente la renovación del golero de 38 años. Sin embargo, el jugador y dirigencia no han llegado a acuerdo y crece la incertidumbre entre los hinchas.

“Al parecer no quieren renovación. Es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay”, confesó el portero en su minuto. Por lo que recalcó que su primera opción es seguir en Coquimbo. Aunque hasta el momento no se ha visto que está opción llegue a buen puerto.

¿Qué pasa con el Mono Sánchez?

El tema que complica la renovación de Diego Sánchez tiene relación con las pretensiones económicas que exigió para el 2026. Así lo detalló el Diario El Día donde se indica que el portero recibía un salario de $8.500.000. Uno de los más altos del cuadro pirata.

Sin embargo, el medio citado ahora indica que el Mono exigió el doble por lo realizado en este 2025. Lo que sería el monto que ganan en clubes como Colo Colo, Universidad de Chile y la UC. Además lo ubicaría como el mejor pagado del plantel.

Mono Sánchez está lejos de renovar su vínculo con Coquimbo Unido

El tema en disputa es que en Coquimbo no quieren desordenar las finanzas y está cifra se escapa de su presupuesto. “La dirigencia busca mantener un equilibrio financiero y no hipotecar la institución”, recalca El Día. Por lo que se espera una nueva conversación entre ambas partes para llegar a un acuerdo.