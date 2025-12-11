Es tendencia:
Fútbol Femenino

Selección Chilena Femenina cierra el 2025 dentro del Top 50 mundial en ranking FIFA

Luego de sus primeros cuatro encuentros en la Liga de Naciones Conmebol, el equipo de Luis Mena cae al sexto puesto en el ámbito continental.

Por Alfonso Zúñiga

La Roja Femenina cierra el año en el Top 50 del ranking FIFA.
La Roja Femenina cierra el año en el Top 50 del ranking FIFA.

El tramo final del 2025 se tornó con muchísima actividad para la Selección Chilena Femenina, con el comienzo de la Liga de Naciones Conmebol, que entrega la clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

En sus primeros cuatro encuentros del proceso eliminatorio, el equipo de Luis Mena sumó dos triunfos como local, ante Bolivia y Paraguay, el empate en el debut ante Venezuela, más la dolorosa caída de visita ante Perú.

Gracias a esta actividad, la Selección Chilena concluye este año dentro de las mejores 50 escuadras femeninas del planeta, según la última actualización del ranking FIFA, pese a que sufrió una caída de dos posiciones respecto del listado anterior.

Selección Chilena Femenina entre las 50 mejores del mundo

Según el ente rector del fútbol mundial, la escuadra nacional se ubica en el puesto 47° con 1.505,852 puntos, lo que provocó una baja de dos escalones en comparación con la última actualización que se dio en agosto del presente año.

La Selección Chilena Femenina es la sexta mejor ubicada del fútbol sudamericano, y es superada por Paraguay (46°), Venezuela (42°), Argentina (30°), Colombia (20°) y Brasil, la mejor de Conmebol en la sexta ubicación del ranking FIFA.

Imagen: FIFA

Imagen: FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Previo a la tercera ventana de la Liga de Naciones Conmebol, que será clave para sus pretensiones de llegar al Mundial Femenino de Brasil 2027, la escuadra nacional jugará un partido amistoso internacional, ante uno de los mejores equipos del mundo.

Es que según confirmó en sus canales oficiales, la Selección Chilena Femenina se enfrentará nada menos que a Estados Unidos, en duelo a disputarse este martes 27 de enero desde las 00:00 horas (de nuestro país) en el Harder Stadium en Santa Barbara, California.

Así está el equipo de Luis Mena en Liga de Naciones Conmebol

