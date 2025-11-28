Es tendencia:
Selección chilena femenina

¿Cómo se juega la Liga de Naciones y cuántas selecciones clasifican al Mundial femenino de Brasil 2027?

La selección chilena espera quedar entre las mejores del torneo sudamericano para ir al Mundial de Brasil 2027.

Por Felipe Escobillana

Chile espera obtener un cupo para el Mundial de Brasil 2027
La selección femenina de Chile enfrentará esta tarde a Perú, como visitante, en una nueva jornada de la Liga de Naciones que entrega cupos para el Mundial de Brasil del 2027.

Mucha gente está confundida con este nuevo formato que la Conmebol dispuso para encontrar a las selecciones sudamericanas que acompañarán a las anfitrionas, por lo que acá aclaramos de qué se trata este certamen.

Las selecciones femeninas de Conmebol que irán al Mundial

Brasil está clasificada al Mundial por ser local, por lo que no está participando de esta Liga de Naciones que ser disputa de manera novedosa desde este año.

Las nueve selecciones restantes jugarán todas contra todas en una sola rueda. No hay partidos de ida y vuelta. Por ende, cada equipo disputará un total de ocho partidos: cuatro en condición de local y cuatro como visitante, quedando libre en una fecha.

Al final de estos ocho encuentros es cuando se va a mirar la tabla final y se determinará lo siguiente.

Las selecciones que terminen en el primer y segundo lugar irán al Mundial de Brasil de manera automática, mientras que quienes terminen en tercer y cuarto lugar irán al repechaje.

Chile asistió al Mundial de Francia en el 2019, el único al que ha ido la selección femenina. De ese plantel quedan varias figuras insignes como Christiane Endler, Ryan Torrero, Fernanda Pinilla, Camila Sáez, María José Urrutia, Javiera Grez y Yanara Aedo.

En aquella ocasión se perdió ante Suecia y Estados Unidos, mientras que contra Tailandia se conquistó un triunfo que tuvo sabor amargo, pues no se logró la clasificación a segunda ronda.

Así marcha actualmente la tabla de posiciones.

