Esteban González se inscribió con letras doradas en la historia de Coquimbo Unido y del fútbol chileno al coronarse campeón por adelantado y ganar el primer título de Primera División para El Pirata, con una campaña extraordinaria, en la que aún puede ganar seis puntos más.

Y el éxito llama a las luces. De hecho, las informaciones apuntan a que el entrenador nacional vive sus últimos días en el fútbol nacional y seguramente partirá a dirigir al fútbol mexicano, puntualmente al club Querétaro.

El periodista César Luis Merlo informó en AM de México que el “Querétaro tiene negociaciones avanzadas por Esteban González, entrenador campeón con Coquimbo con varias fechas de anticipación“.

ver también Por más historia: Coquimbo le realiza millonaria propuesta a Esteban González

Negociaciones avanzadas de Querétaro por González

Agrega que “Querétaro FC avanza en negociación para contar con Esteban González como su DT. Los Gallos Blancos de Querétaro ya tienen oferta formal con Esteban González, técnico que fue campeón con Coquimbo Unido en Chile“.

El Querétaro puso sus ojos en Esteban González, DT campeón con Coquimbo: hay oferta formal.

“Después de la salida de Benjamín Mora, los Gallos Blancos de Querétaro están en búsqueda de su próximo técnico y Esteban González está muy cerca de serlo“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Según recalca el experto en mercado, las negociaciones están avanzadas y Querétaro ya presentó una oferta formal, a la espera de la respuesta del entrenador y Coquimbo Unido.

ver también Polémica: revelan quién no dejó a U. de Chile ser local ante Coquimbo en el Estadio Nacional

Cabe recordar que Coquimbo se coronó campeón con cuatro fechas de anticipación. A falta de dos fechas para el final de la temporada, registra 71 puntos gracias a 22 victorias, 5 empates y apenas una derrota. Este martes enfrentará a Universidad de Chile por la jornada 29°.