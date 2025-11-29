Pronósticos Unión La Calera vs Deportes Limache: el impacto de Pons para la salvación cervecera

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Unión La Calera vs Deportes Limache en la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Este 30 de noviembre a las 18:00 horas, al mismo tiempo que Deportes Iquique enfrentará a Everton y Unión Española hará lo propio ante O’Higgins, Deportes Limache visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

El Tomate Mecánico consiguió un triunfazo ante los Hispanos en la jornada anterior, con un gol de Facundo Pons que tuvo un impacto inmediato en la plantilla cervecera, y quedó a un paso de la salvación. En caso de ganar, asegurará su permanencia, aunque un empate también podría servirle dependiendo de los resultados de los encuentros que se disputarán en simultáneo.

En la previa de este encuentro, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para considerar antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Deportes Limache

Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Facundo Pons 2.75 Goles en el primer tiempo de Deportes Limache: Más de 0.5 2.10

Un compromiso ideal para los amantes de los goles

En cinco de los últimos siete partidos de Unión La Calera como local hubo tres goles o más.

Deportes Limache ha sido reiterativo en resultados con muchos tantos: en siete de sus nueve encuentros previos como visitante se marcaron al menos tres goles.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

El gran fichaje de Limache: Facundo Pons

Facundo Pons tuvo un efecto inmediato para los Cerveceros. Marcó el único gol ante Unión Española, clave para acercarse a la permanencia, el cual significó su tercer partido consecutivo anotando.

El delantero argentino suma ocho goles en 10 presentaciones entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile desde que arribó a Limache.

Anotará en cualquier momento: Facundo Pons – 2.75 en bet365

Festejo cervecero en la primera parte

El Tomate Mecánico viene de anotarle dos goles en el primer tiempo a Universidad de Chile. En siete de sus últimos 12 encuentros como visitante, marcó al menos un tanto en la primera parte.

Es el quinto equipo con más anotaciones en los primeros tiempos disputados en dicha condición. Por su parte, los Cementeros son el quinto elenco que más goles recibe en las primeras etapas cuando juegan como locales.

Goles en el primer tiempo de Deportes Limache: Más de 0.5 – 2.10 en bet365

Cuotas en Unión La Calera vs Deportes Limache

Unión La Calera vs Deportes Limache: últimos partidos