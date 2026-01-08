Poco a poco se acerca el final del proceso de Pablo Milad como presidente de la ANFP, donde se van conociendo posturas de algunos bloques por poner sobre la mesa algunos nombres.

Si bien hace unos días El Mercurio llevó adelante la opción del presidente de Cruzados, Juan Tagle, ahora se conoció otro grupo que apuestan por una cara fuerte desde Azul Azul.

En ese sentido, apuntan a la vicepresidenta de Universidad de Chile, Cecilia Pérez, como una candidata poderosa para asumir el sillón que dejará vacante Pablo Milad a mitad de esta temporada.

Una situación que viene justo cuando la directiva de la U también está entre los posibles cargos de ministros del Presidente José Antonio Kast, por lo que vive horas decisivas.

Aseguran que Cecilia Pérez es una señal de unidad de los equipos del fútbol chileno. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cecilia Pérez el bloque opositor de Pablo Milad?

Fue el medio The Clinic el que sacó a la luz la estrategia de un fuerte bloque de poner el nombre de Cecilia Pérez en la ANFP, por, según la versión, la cercanía que produce entre los clubes.

“Diversos presidentes de clubes han llamado a la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez –quien participa frecuentemente de las reuniones del Consejo–, para que lidere una lista de cara a las elecciones de noviembre”, explican.

“La respuesta de la exministra del Deporte aún no es definitiva: no ha confirmado ni rechazado la opción, pero es un nombre que se perfila como una de las alternativas más firmes para encabezar un nuevo timonel de la ANFP, aunque queda un largo trecho por recorrer hasta que se presenten las listas definitivas”, precisan.

Esta podría ser la principal candidatura que compita con el oficialismo de Milad, quien apuesta por Jorge Yungue en la continuidad: “Jorge tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto”.

