El atacante mendocino de 27 años recordó su salida del Romántico Viajero a Uruguay. Desde entonces, generó casi 50 millones de euros en ventas.

Más de algún fanático de la U de Chile debe recordar aquel partido contra Corinthians en que Valentín Castellanos tuvo sus primeros y únicos minutos en el plantel profesional. Fue en abril de 2017, cuando bajo la tutela de Guillermo Hoyos, el Taty saltó a la cancha del Neo Química Arena en ese 2-0 que firmó el Timao.

Luego de eso, no volvió a aparecer con la camiseta del Romántico Viajero. Cambió el azul del Bulla por el celeste del Montevideo City Torque. Y su carrera comenzó un ascenso frenético que lo catapultó a tres de las ligas top en Europa: España, Italia e Inglaterra, donde milita hoy en día.

Fue precisamente el Taty Castellanos quien repasó esta época cuando su carrera recién emergía. “Fue algo muy loco ir a segunda división, pero fue lo que me hizo poder crecer como jugador. Yo no jugaba en la U de Chile”, reconoció el atacante mendocino de 27 años.

Valentín Castellanos en su único partido por la U de Chile. (Instagram y retocada con Gemini).

“Debuto en las juveniles, me va bien y como podía jugar, me hacen ir al banco. Pero nunca debuté en el primer equipo. Me suben el otro año y me llevan a un partido de la Sudamericana. Debuté, jugué 20 minutos”, recapituló el goleador del West Ham United sobre aquella jornada en que reemplazó a Sebastián Ubilla.

Y prosiguió con el repaso de su vuelta larga. “Se abre el mercado, no tenía minutos, la Universidad de Chile salió campeón y decidí que quería irme. Por mí me quedaba ahí, pero no jugaba”, sentenció el nacido en Mendoza el 3 de octubre de 1998.

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Valentín Castellanos totaliza siete goles en 22 partidos por el West Ham, que pagó 29 millones de euros por su pase. (Richard Pelham/Getty Images).

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Valentín Castellanos cuenta por qué cambió U de Chile por el City Torque

Para Valentín Castellanos, la propuesta que apareció para salir de U de Chile fue demasiado buena como para rechazarla. “Me dijo un dirigente del Grupo City el proyecto”, introdujo el Taty, quien destapó cómo fueron las negociaciones para pasar al fútbol charrúa.

“Me dijo ‘estos seis meses que quedan, el equipo está 1°, subimos a primera y te quedas. Yo me volvía loco ya con que me pagaran. Les dije ‘sí, dale, me quiero ir mañana”, sentenció el Taty Castellanos, quien generó una fortuna de dinero tras su llegada a Uruguay.

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Taty Castellanos no pudo evitar el descenso de los Hammers. (James Fearn/Getty Images).

El New York City pagó 425 mil euros por su pase en julio de 2018. Se lo vendió a la SS Lazio de Italia en 19 millones de la divisa que rige en la Unión Europea. Y luego, el elenco romano lo traspasó en 29 millones de la misma moneda al West Ham United, que esta temporada descendió a la Championship en Inglaterra.

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Así quedó el West Ham United en la tabla de posiciones de la Premier League 25-26

West Ham United, Burnley y Wolverhampton Wanderers fueron los tres descendidos a la segunda división inglesa en la Premier League.

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