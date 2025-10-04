Un auténtico partidazo fue el que se dio en la continuidad de la sexta fecha en la Serie A de Italia y que tuvo como protagonista a un chileno como Guillermo Maripán, que junto al Torino visitaron la capital para enfrentarse con la Lazio.

El encuentro en el Estadio Olímpico de Roma tuvo al nacional como titular en la zaga central, y si bien tuvo una participación importante en el encuentro, también se vio envuelto en un entrevero con un ex futbolista de Universidad de Chile.

Maripán se entrevera con ex U de Chile en Italia

La historia comenzó de la mejor forma para Torino, luego que el argentino Giovanni Simeone abriera la cuenta en el minuto 16. Aunque Lazio se hizo maña para dar vuelta el marcador, con los tantos de Matteo Cancellieri (24′, 40′).

Ya en el segundo tiempo, el cuadro granate le devolvió la mano a los capitalinos y con las anotaciones del escocés Che Adams (73′) y el defensor Samuel Coco (90′). Sin embargo, la polémica llegó en la última jugada del pleito, con Maripán involucrado.

Un polémico penal que no se cobró de forma inmediata, derivó en que el delantero Valentín Castellanos se barriera con furia contra el chileno, lo que desató una discusión entre ellos y que se calentaran los ánimos en el Olímpico de Roma.

Esto provocó que tras la sanción definitiva del penal para Lazio, el juez decidiera amonestar a Guillermo Maripán por el incidente, que luego derivó en la anotación de Danilo Cataldi (90+13′). Tras el pitazo final, “Memo” y “Taty” volvieron a cruzarse, aunque fue para calmar los ánimos y cerrar el conflicto.

¿Cómo queda Torino en la Tabla y cuándo vuelve a jugar?

Producto de este empate, el equipo del defensor chileno sigue en la parte baja de la clasificación en Serie A, al mantenerse en el 16° puesto con apenas cinco puntos, a dos de meterse en zona de descenso. Su próximo juego será el sábado 18 de octubre, cuando reciban al líder Napoli.