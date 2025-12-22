A la espera de definirse en Universidad de Chile quién será su entrenador para la temporada 2026, además de sus nuevas incorporaciones, los azules hacen noticia por un futbolista al que desecharon y hoy es figura mundial.

La referencia es para el argentino Valentín Castellanos, quien tras un breve paso por la institución en el 2017, no le quisieron mantener en el país e inició un camino que hoy lo tiene como figura en la Lazio de la Serie A en Italia.

Pero la realidad es que Castellanos puede dar un nuevo paso importante en su carrera, pues nada menos que el actual campeón de la Copa Libertadores lo quiere tener en sus filas para una temporada 2026 donde quieren volver a ganarlo todo.

Fue desechado en la U y será compañero de Pulgar en Flamengo

Según dio a conocer la periodista Raisa Simplicio, de Goal Brasil, el Flamengo donde milita el volante chileno Erick Pulgar, “inició nuevas conversaciones con sus representantes”, pues lo quisieron a mitad de este año pero las mismas no prosperaron.

“El club busca averiguar si la Lazio está dispuesta a negociar en este momento y, por supuesto, si el jugador está interesado en regresar a Sudamérica”, agregó la reportera sobre Castellanos, que tiene contrato en Italia hasta junio del 2028.

¿Cuánto jugó Castellanos en los azules?

Muchísimo antes del interés de Flamengo en su figura, “Taty” hizo su debut como profesional en Universidad de Chile, donde apenas disputó 15 minutos. Fue en la derrota por 0-2 ante Corinthians en São Paulo por primera fase en Copa Sudamericana.

Los números de “Taty” en 2025

En la actual temporada con Lazio, donde estuvo afuera de las canchas por una lesión de segundo grado en el recto femoral del muslo derecho, Valentín Castellanos disputó entre Serie A y Copa Italia un total de 736 minutos en 11 juegos, donde anotó dos goles y tres asistencias.

