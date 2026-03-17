En toda una teleserie se está convirtiendo el nuevo romance del ex futbolista Luis Jiménez, quien sacó como un mago del sombrero, su relación amorosa con Gala Caldirola.

La pareja se mostró muy acaramelada en sus plataformas digitales, viviendo un cariñoso momento en las Torres del Paine, donde también hicieron pública su decisión, lo que llegó de inmediato a Mauricio Isla.

Según cuenta la periodista Caco Saavedra en su Instagram (@caco.periodista) esto provocó una inesperada reacción, porque lo dejó de seguir en las redes pese a que los jugadores eran cercanos.

“No sé si dieron cuenta, pero parece que hay un código entre futbolistas y en lo que les voy a contar se ve”, comenzó su explicación.

Jiménez y Caldirola confirmaron su romance

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¿Cuál fue la reacción del Huaso Isla a la nueva relación de Gala con el Mago Jiménez?

Luis Jiménez se visitó de “10” para contar en sus redes sociales su nueva historia de Amor con Gala Caldirola, lo que trajo una consecuencia, al menos en la plataforma Instagram.

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“Huaso Isla dejó de seguir a Luis Jiménez, ellos eran amigos, cercanos, bueno tampoco tan pegados, pero eran amigos y qué pasó, Mago ahora está con Gala en un romance de cuento de hadas”, explicó Caco Saavedra.

En ese sentido, la periodista publicó un video en sus plataformas para comentar este código de camarín, que queda más claro que nunca: “Huaso Isla, que es su ex, dejó de seguir al Mago, era un poco obvio”.

Revisa el video: