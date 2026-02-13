Es tendencia:
Italia

Histórico: emblemático equipo europeo anuncia con orgullo que por fin tendrá estadio propio

Uno de los equipos más fuertes de Italia, como Lazio, dio a conocer detalles del proyecto para tener su recinto propio en Roma.

Por Carlos Silva Rojas

Lazio dejará de jugar en el estadio Olímpico de Roma.
Los chilenos que son fanáticos del fútbol le tienen un cariño especial a Lazio, porque el equipo italiano fue un lugar donde fue figura y vivió grandes momentos el chileno Marcelo Salas.

El Matador fue clave en el segundo y último título del cuadro romano en la Serie A, porque el delantero chileno lideró al conjunto celeste que se coronó como campeón en la temporada 1999-2000.

Lazio en la actualidad sigue siendo un equipo popular en Roma, sin embargo, perdió fuerza a nivel internacional y espera recuperar el tiempo perdido gracias a un ambicioso proyecto que anunciaron.

Lazio deja el Olímpico de Roma y tendrá estadio propio

Lazio se aburrió de compartir la localía con AS Roma y se mudará del estadio Olímpico de Roma, para ser anfitrión en su propio reducto.

El ex equipo de Marcelo Salas y Luis Jiménez será anfitrión en el estadio Flaminio, el cual está abandonado desde 2012 y el último evento que se realizó fue el Seis Naciones de Rugby, donde jugaba de local el equipo italiano.

Lazio adquiere mediante concesión con el municipio de Roma el recinto, el cual va a remodelar por completo y será su nueva casa.

La maqueta del estadio Flaminio, la nueva casa de Lazio.

El cuadro celeste anunció una conferencia de prensa para explicar el plan: “durante la reunión, se explicará de forma completa y detallada todo el contenido de la propuesta del proyecto. Los profesionales, ingenieros, arquitectos y consultores que contribuyeron a su desarrollo estarán presentes para profundizar en los aspectos técnicos de cada aspecto”.

Lazio da un paso hacia adelante y por fin tendrá su propio estadio para jugar de local, donde espera hacerse fuerte y así volver a ser uno de los animadores de la Serie A italiana.

