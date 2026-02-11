Felipe Loyola comienza a escribir sus primeras páginas en el fútbol italiano. El volante chileno aterrizó en el Pisa con la misión de ayudar al club a escapar de la zona baja de la Serie A, en un contexto complejo donde cada punto vale oro.

El equipo italiano realizó una fuerte inversión en el último mercado para reforzar su plantel, destinando cerca de 22 millones de dólares en incorporaciones. Entre ellas destacó la llegada del mediocampista formado en Colo Colo, quien convenció a la dirigencia tras su paso por Independiente.

Antes de concentrarse el fichaje, desde la interna del club ya valoraban sus condiciones. “Es un jugador de mucha calidad que seguimos desde hace algún tiempo. Nuestra idea es concretar la operación de manera definitiva“, señaló el director deportivo Davide Vaira a El Deportivo.

Loyola ya sumó minutos importantes. El seleccionado chileno jugó el 31 de enero en la derrota ante Sassuolo y luego fue titular en el empate sin goles frente a Hellas Verona. Esto demostró que Loyola viene a más que solo ser un jugador servible.

Loyola enfrentándose al Hellas Verona

El camarín se ilusiona con Loyola

Tras ese encuentro, uno de los referentes del plantel, Samuele Angori, llenó de elogios a los refuerzos y destacó especialmente la rápida integración del chileno al grupo.

“Los jugadores que llegaron son todos grandes futbolistas, profesionales: trabajan duro y se han integrado bien al grupo. Loyola, Durosinmi, Bozhinov y Stoijlkovic nos están ayudando y podrán seguir haciéndolo en el futuro. Han sido fichajes positivos”, expresó el lateral izquierdo del equipo.

Loyola comienza a ganarse un puesto importante en Europa no solo con minutos en cancha, sino también con la confianza de sus compañeros, que ya lo ven como un jugador capaz de marcar diferencias