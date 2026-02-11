Iván Morales fue presentado en Argentinos Juniors y agrandó oficialmente la legión de chilenos al otro lado de la cordillera. Solo en este mercado ya se habían sumado Brayan Cortés (Argentinos Jrs), Vicente Pizarro (Rosario Central) y Nicolás Guerra (Instituto), consolidando una fuerte presencia nacional en el fútbol argentino.

Lo cierto es que su fichaje tomó por sorpresa tanto a chilenos como a argentinos. La última información que se manejaba sobre el ‘Tanquecito’, tras su salida de Sarmiento, apuntaba a que podía convertirse en refuerzo de O’Higgins de Rancagua. Sin embargo, en cuestión de días el panorama cambió y el delantero de 26 años continuará su carrera en el extranjero, esta vez en un club con larga y rica historia en el fútbol trasandino.

Su llegada, eso sí, no estuvo exenta de cuestionamientos. Un periodista argentino no dudó en poner en tela de juicio la incorporación del atacante nacional a los llamados ‘Bichos Colorados’.

Cuestionan la llegada de Iván Morales a Argentinos Jrs

El periodista argentino y especialista en mercado de fichajes, Nahuel Ferreira, utilizó su cuenta de X (@nahuelfutbol) para analizar el arribo del chileno al equipo dirigido por Nicolás Diez.

En la red social, señaló: “Tengo que reconocer que el trabajo del representante de Iván Morales fue muy bueno, lo ofreció en casi todos los clubes del fútbol argentino hasta que uno lo cerró, fue #AAAJ”, adjuntando además la imagen de la presentación oficial del delantero en el cuadro argentino.

Pero no se quedó ahí. Posteriormente, cuestionó el rendimiento reciente del atacante en sus pasos por Argentina y México: “▶️ En los últimos 93 partidos entre #CruzAzul 🇲🇽 y #Sarmiento marcó solamente 8 goles. Nivel en baja…”, cerró.

(Foto: Captura de X.)

El mensaje del comunicador trasandino fue ampliamente comentado y respaldado por hinchas argentinos y mexicanos en la mencionada red social, quienes pusieron en duda el nivel actual del delantero chileno y recordaron sus discretas campañas en el exterior.

Morales fue oficializado como nuevo jugador de Argentinos Jrs. (Foto: Argentinos Juniors)

