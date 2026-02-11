Iván Morales sorprendió a propios y extraños hace algunos días al trascender que ficharía por Argentinos Juniors al otro lado de la cordillera. El ex Colo Colo jugará en su segundo club en el país vecino tras dos años en Sarmiento.

Por medio de sus redes sociales oficiales el cuadro de La Paternal oficializó en las últimas horas este movimiento de mercado.

“Iván Morales es nuevo jugador de El Semillero Del Mundo. Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027 bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Tanque!”, escribió el cuadro trasandino.

ver también El preparador físico chileno que trabaja con Pablo Guede en Alianza Lima: “Como sea, pero…”

Iván Morales es flamante nuevo jugador de Argentinos Juniors

En esta nueva etapa para su carrera el atacante de 26 años volverá a compartir camarín con Brayan Cortés, con quien coincidió por varias temporadas en Colo Colo.

Además, Iván Morales tendrá que por pelear un puesto con Leandro Fernández, quien llegó también en este mercado tras dejar Universidad de Chile.

Iván Morales fue presentado como flamante nuevo jugador de Argentinos Juniors.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el desafío del chileno en Argentinos Juniors es de palabras mayores, ya que se trata de un equipo que jugará la Copa Libertadores de este año. El Bicho Colorado enfrentará a Barcelona de Guayaquil en la fase 2 clasificatoria, buscando uno de los últimos cuatro cupos para la fase de grupos.

ver también Representante de Iván Morales deja la grande en Argentina con el arquero de Racing Club

Los números de Morales en Sarmiento

En sus dos años en el cuadro de Junín el formado en Colo Colo jugó un total de 61 partidos, en los que anotó seis goles y dio tres asistencias en 4.147 minutos de acción.