Iván Morales tuvo una noche de ensueño en el Estadio Monumental de Buenos Aíres. El delantero pudo volver al gol después de mucho tiempo para anotar el 1-0 con que Sarmiento venció a domicilio a River Plate.

El ex Colo Colo con este tanto desató una verdadera crisis en el cuadro millonario. Marcelo Gallardo está más cuestionado que nunca en este segundo ciclo por el club, esto luego de sumar su cuarta derrota al hilo en el torneo argentino y de quedar fuera de la Libertadores en los cuartos de final.

Los hinchas de River ya perdieron la paciencia, a tal punto de que ya comenzaron a entonar esos clásicos cánticos que siempre se escuchan cuando reina el caos en un equipo. “Jugadores, la con…”, cantaron en las tribunas del Monumental, algo que fue analizado por el propio Muñeco Gallardo.

ver también Ex goleador albo quedará libre y se ofrece para regresar al Monumental: “Me encantaría”

Iván Morales desata delicada crisis en River Plate

El DT Millonario aseguró luego de la derrota que “momentos buenos que no se pudieron sostener por errores propios. Y son ellos los que justamente te dan chances de salir, pero no es la mejor época del equipo, la menos reconocible desde lo que uno pretende para el funcionamiento grupal”.

“Por eso hay que asumir con dignidad la responsabilidad de estos momentos y en consecuencia con eso seguir intentando. Si bien no estamos como queremos, los objetivos siguen estando al alcance de la mano. En estos dos meses de competencia hay dos partidos de Copa Argentina por delante que nos van a dar la posibilidad de una final, además del clásico con Boca”, agregó.

Iván Morales llegó a su sexto gol con la camiseta de Sarmiento en Argentina. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el Muñeco declaró que “insisto en que hay que seguir intentando encontrar dónde están las falencias y no decir mucho más, porque si no aparecen todas excusas y yo no nací ganando siempre.

“Lidié con las adversidades y tengo muchísimas vivencias y experiencias para tener argumentos en estos momentos. Sé que el impacto que tiene el perder es muchísimo, pero dignamente vengo a asumir la responsabilidad, porque tengo esperanzas de que podemos atravesar esta situación”, añadió.

Para cerrar, Gallardo aseguró que “no vengo a vivir gratis del pasado. Y como no tengo ninguna expectativa con eso y me gustan los desafíos, es que no quise quedarme en mi casa, disfrutando de lo que había pasado permanentemente conmigo como persona y como entrenador. Porque las nuevas metas me alimentan y son las que no me hacen claudicar”.

Publicidad

Publicidad

ver también Era golazo de Iván Morales: Compañero en Sarmiento le roba tanto en la boca del arco

Los números de Morales en Sarmiento

Iván Morales lleva seis goles y dos partidos en 56 partidos con Sarmiento. Suma 3.717 minutos de acción con la camiseta del Verdolaga.