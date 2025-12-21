Es tendencia:
“Regresó a Chile”: Confirman el futuro de Iván Morales

El presidente de Sarmiento confirmó qué pasará con Iván Morales, que termina contrato el 31 de diciembre con el cuadro argentino.

Por Javiera García L.

© ArchivoIván Morales no sigue en Sarmiento: "Regresó a Chile"

Desde que salió de Colo Colo en 2022, Iván Morales ha tenido una carrera de altos y bajos. En Cruz Azul no la pasó muy bien, pero pareció encontrar su lugar en Sarmiento de Argentina, donde tuvo un movido 2025.

El delantero jugó 31 partidos y su momento más destacado del año fue cuando le anotó a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Sin embargo, su aventura acaba de terminar. Y es que el presidente del elenco trasandino confirmó que no renovarán el contrato de Iván Morales, quien ahora debe ponerse a buscar club para 2026.

Fernando Chiofalo, presidente de Sarmiento, anunció que el ex Colo Colo no continuará por decisión técnica. “Ya regresó a Chile“, informó también el dirigente argentino.

¿Aló, Colo Colo? Iván Morales se queda sin club

Iván Morales deja Sarmiento justo en un momento en que Colo Colo busca un 9 para la siguiente temporada, considerando la inminente salida de Salomón Rodríguez después de una pésima temporada.

Un nombre que suena fuerte es el de Damián Pizarro, pero nada está definido. “No hemos llegado al tema del 9 todavía, queremos cerrar la defensa“, confirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, esta semana.

