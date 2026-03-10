O’Higgins dio el primer golpe en la serie tras imponerse por 1-0 a Deportes Tolima en el duelo de ida de la última ronda previa de la Copa Libertadores. El Capo de Provincia aprovechó su localía en Rancagua y logró una victoria que lo deja bien posicionado pensando en la revancha.

El conjunto celeste tomó la iniciativa y encontró la diferencia gracias al gol de Francisco González, que selló un triunfo clave. Con este resultado, O’Higgins viajará a Colombia con una ventaja mínima, buscando asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN Premium y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre O’Higgins vs. Deportes Tolima, desde las 21:30 hrs.

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

