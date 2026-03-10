Colo Colo volvió a los triunfos y supo aprovechar la oportunidad para adueñarse del liderato de la Liga de Primera. El Cacique venció a Audax Italiano y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones, aunque no lejos de las preocupaciones.

En el último encuentro, el Eterno Campeón llegó con una importante baja y lo terminó sumando una más. La situación ha obligado a Fernando Ortiz a tenerlos entre algodones pensando en el regreso a las prácticas este miércoles.

Luego de darles libre lunes y martes, el Tano recibirá al plantel en el Estadio Monumental para preparar el choque con Huachipato. Ahí se aclarará el panorama de las dos figuras, donde hay una que preocupa más que la otra.

Colo Colo ruega para recuperar a dos titulares contra Huachipato

En Colo Colo están preocupados ante las lesiones que afectan a dos de sus titulares. Previo al duelo ante Huachipato en el Estadio Monumental, el Cacique lamenta tener en duda a una dupla que ha tenido mucho protagonismo con Fernando Ortiz.

Diego Ulloa es quien más preocupa entre los lesionados de Colo Colo. Foto: Photosport.

El primero es Claudio Aquino, quien sigue sin convencer. El argentino ya fue baja este fin de semana por una molestia que lo tuvo entrenando al margen. Quedará ver si este miércoles en el regreso a los trabajos se suma a sus compañeros o si se mantiene apartado.

Para tranquilidad de Fernando Ortiz, Lautaro Pastrán demostró que tiene todo para pelearle y quitarle el puesto. En su primer partido como titular, tardó 5 minutos en dar una asistencia para el gol de Maximiliano Romero, lo que lo puso de inmediato como un hombre efectivo.

El otro y quizás el que más preocupa a Fernando Ortiz es Diego Ulloa. El lateral se ganó el puesto por la izquierda y había sido uno de los pilares para la buena defensa que ha tenido el club esta temporada. Jugando casi todo el segundo tiempo frente a Audax Italiano con dolores, no aguantó más y se retiró con el tobillo derecho afectado.

Si bien Erick Wiemberg entró en su reemplazo, no parece ser un jugador que sea del gusto del Tano. El caso será evaluado este miércoles para ver si requerirá de mayores cuidados o si ya está listo para sumarse a los entrenamientos.

Colo Colo tiene a Claudio Aquino y Diego Ulloa como sus principales dudas de cara al partido frente a Huachipato. El Cacique ruega para que ambos vuelvan sin problemas y así puedan tenerlos en sus filas para defender el liderato de la tabla.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a las prácticas este miércoles para empezar a preparar el duelo ante Huachipato. El Cacique defenderá el liderato de la Liga de Primera recibiendo a los Acereros este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas.

