Si bien muchos piensan que en Colo Colo todo es alegría luego de alcanzar el liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Sin embargo, nuevamente Javier Correa empaña las cosas con su actitud al no soportar haber perdido la titularidad.

Este sábado en el triunfo frente a Audax Italiano, Fernando Ortiz movió el tablero para hacer reaccionar al equipo tras el Superclásico. Una de las medidas fue sentar al Toro para darle su lugar a Maximiliano Romero, quien respondió con un gol en los 5′ minutos de juego.

Hubo que esperar hasta los 77′ para que el 9 del Cacique saltara a la cancha para buscar el gol de la tranquilidad. Chances claras tuvo y dos, pero al igual que en todo su paso por el club, no estuvo fino frente a la portería, algo por lo que le hizo una pataleta a todos en el Eterno Campeón.

Javier Correa se amurra con todo Colo Colo por no ser titular

A Javier Correa no le gustó nada haber sido suplente en Colo Colo. El delantero perdió el puesto ante su mal momento y este sábado apenas ingresó sobre el final en el triunfo contra Audax Italiano, algo que fue una chispa para que explotara.

Javier Correa le hizo un show a todo Colo Colo luego de ser suplente. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Radio ADN la pataleta que tuvo el atacante luego del pitazo finala. “Javier Correa no se despide de la gente y rápidamente parte a la zona de vestuario”, comenzó señalando.

Pero quizás lo más grave vino después, cuando ni pescó a uno de los trabajadores de Colo Colo. “Cuando se retiraba, lo quiso felicitar Juan Pablo Rodríguez (ayudante técnico de Fernando Ortiz) y le quita el saludo, no lo mira y derechamente no le da la mano. Se va solo al camarín“.

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en que al Toro lo dejó muy molesto el haber estado en la banca y jugar apenas en el final. “Es para graficar lo caliente que estaba. No le debe haber gustado jugar los últimos 15 minutos“.

Habrá que ver si es que esto le vale un reto en la interna o si simplemente lo dejan pasando rabia solo. Aunque los hinchas ya tienen claro que esto es imperdonable y que debe dar explicaciones sobre las actitudes que ha tenido el último tiempo, más individualistas que de compañerismo.

Javier Correa está picado por haber perdido la titularidad en Colo Colo. El delantero ha quedado relegado por un rendimiento pobre y en el que ha terminado siendo más problema que solución.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Correa tendrá que seguir trabajando si es que quiere recuperar la titularidad en el próximo partido de Colo Colo. El Cacique ahora pone la mira en lo que será su duelo como local ante Huachipato el lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas.

