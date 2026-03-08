Después de perder el Superclásico ante la U, el proceso de Fernando Ortiz volvió a ponerse en duda. El técnico sigue sin convencer a los hinchas y sintió el peso de perder contra el archirrival, lo que lo llevó a tener su conferencia más tensa como técnico de Colo Colo.

Previo al duelo con Audax Italiano por la Liga de Primera, el Tano se agarró con los medios de comunicación por algunas consultas sobre su presente. El hecho había sumado más tensión a un Eterno Campeón que necesitaba recuperar el rumbo, por lo que decidió ponerle punto final.

Tras vencer a los Tanos y transformarse en el nuevo líder del torneo, el entrenador decidió sacar la voz para explicar su reacción. Ahí enfatizó en que, más allá del mal juego, no pierde la cabeza ni se nubla.

Fernando Ortiz calma su polémica con la prensa en Colo Colo

En la antesala de la visita a Audax Italiano, Fernando Ortiz tuvo algunos cruces con los medios de comunicación por el momento que atraviesa Colo Colo. El DT subió el tono después de meses siendo muy abierto y provocó una especie de quiebre con la prensa.

Fernando Ortiz tuvo su conferencia de prensa más tensa en Colo Colo luego del Superclásico perdido. Foto: Photosport.

Es por ello que este sábado, luego del triunfo ante Audax Italiano, el Tano decidió sacar la voz sobre la reacción que tuvo días atrás en comparación a cómo se veía tras lo ocurrido en La Florida. “Yo siempre estoy tranquilo“, enfatizó de entrada.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Fernando Ortiz aseguró que es normal que estas cosas pasen y que tiene más que claro el club en el que está como para reaccionar así. “Quizás a veces no esperan cómo contesto, pero sé el lugar que ocupo“.

ver también ¿Baja prolongada? La salida de Diego Ulloa que enciende alarmas en Colo Colo

Finalmente y para que no queden dudas, el entrenador de Colo Colo insistió en que no hay nadie que sepa más que él lo que significa ser DT albo. “Lo tengo claro desde el momento en que llegué“.

El triunfo frente a los Itálicos le permite tomar un respiro importante y, gracias a otros resultados, quedar en la cima de la tabla de posiciones. El panorama parece ir mejorando en cuanto a resultados, aunque siguen siendo muy justos como para relajarse o conformarse.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz y Colo Colo festejan un triunfo que les permite dar vuelta la página del Superclásico con la U. El Cacique mira desde lo más alto del fútbol chileno y le da aire a un técnico que sigue sin convencer del todo, pero que no ha parado de trabajar para hacerlo.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Tras el duelo con Audax Italiano, Fernando Ortiz llegó a los 15 partidos oficiales dirigidos en Colo Colo. En ellos ha conseguido 8 triunfos, 1 empate y 6 derrotas, con 20 goles a favor y 17 en contra.

ver también Sin castigo y hasta “premiado”: la reacción de Colo Colo a la polémica de Cristian Riquelme

En resumen, Fernando Ortiz y Colo Colo…

Paz con la prensa tras la tensión: Luego de protagonizar su conferencia más tensa y tener cruces con los medios tras perder el Superclásico, el técnico albo decidió calmar las aguas. Tras vencer a Audax, explicó que sus reacciones anteriores son parte de la exigencia del cargo y que tiene plena conciencia del lugar que ocupa en Colo Colo .

Luego de protagonizar su conferencia más tensa y tener cruces con los medios tras perder el Superclásico, el técnico albo decidió calmar las aguas. Tras vencer a Audax, explicó que sus reacciones anteriores son parte de la exigencia del cargo y que tiene plena conciencia del lugar que ocupa en . Tranquilidad pese a las críticas: El “Tano” enfatizó que se mantiene firme en su proceso, declarando: “Yo siempre estoy tranquilo”. Aseguró que no pierde la cabeza ni se nubla por el mal juego o los cuestionamientos de la hinchada, reafirmando que entiende perfectamente la responsabilidad de ser el DT del “Cacique” desde el día en que llegó.

El “Tano” enfatizó que se mantiene firme en su proceso, declarando: “Yo siempre estoy tranquilo”. Aseguró que no pierde la cabeza ni se nubla por el mal juego o los cuestionamientos de la hinchada, reafirmando que entiende perfectamente la responsabilidad de ser el DT del “Cacique” desde el día en que llegó. Respiro en la cima de la tabla: El triunfo por la cuenta mínima no solo sirvió para dar vuelta la página del clásico, sino que, gracias a otros resultados, dejó a Colo Colo como nuevo líder del torneo. Aunque el equipo sigue sin convencer del todo, esta posición de privilegio le otorga un aire vital a Ortiz para seguir trabajando en el funcionamiento del plantel.

Publicidad