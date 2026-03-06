Fernando Ortiz fue a conferencia en la previa del partido de Colo Colo ante Audax Italiano y tuvo un debate con el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, por el once titular de los albos.

“Preguntar por dónde le ha costado encontrar un equipo, qué factores han incidido en no tener un equipo consolidado. En eso mismo hay dos jugadores que no tienen rodaje, Javier Méndez y Matías Fernández. Han venido a reforzar y no están jugando. Qué está pasando”, señaló el comunicador.

Ortiz no estuvo de acuerdo con la consulta y le retrucó. “A ver, con todo respeto, ¿no hemos repetido formación? ¿Eso no es encontrar el equipo? A usted le pregunto”, señaló el DT que desde la segunda fecha ha variado poco el 11 titular.

“No quiero empezar a intercambiar, pero me dices eso no encontraste el equipo y durante 3 partidos repetí la misma formación, ¿y eso no es encontrar el equipo? Ahí empezamos todo de nuevo”, siguió el Tano.

Ortiz tuvo un debate con un periodista

Ortiz se defiende por los titulares de Colo Colo

Ortiz agregó que “la base está, trato de buscar lo mejor para la institución, cuando considere jugarán en el 11 inicial los jugadores que nombró. Es un poco eso”.

“Considero que en esa posición lo hace correcto un jugador en base a trabajo, resultado, juego. Javier y Matías compiten bien semanalmente, pero en la toma de decisiones le doy continuidad a un equipo que quizás ustedes no lo ven. ¿Se entiende?”, añadió.

“Cuando logramos victoria, ¿repetimos equipo? ¿No es una base sólida del equipo? Está o no está la base. Bueno, sigamos”, otra pregunta.

El periodista le señaló que defensivamente Colo Colo sí se ha visto más sólido, por lo que Ortiz, antes de la siguiente pregunta, pidió “pausa”.

“Usted me dice de Javi y Mati, esos chicos dónde ocupan una posición. ¿Entonces estamos teniendo solidez defensiva?”. La respuesta del ágil de las comunicaciones fue “es relativo” y ahí Ortiz se echó para atrás en su silla y se rió de manera irónica. “Qué lindo que es el fútbol, vamos”, cerró el DT.

