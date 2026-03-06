La UFC vuelve al ruedo este fin de semana con un nuevo evento numerado que promete grandes emociones. Se trata de UFC 326, velada que tendrá como plato fuerte una esperada revancha por el cinturón BMF entre el campeón estadounidense Max Holloway (27-8) y el brasileño Charles Oliveira (36-11).

El combate marca el reencuentro de dos peleadores que ya se enfrentaron hace más de una década. Su primer choque ocurrió en UFC Fight Night 74 en 2015, cuando Holloway se quedó con la victoria por nocaut técnico, luego de que Oliveira sufriera una lesión que le impidió continuar.

ver también Ignacio “La Jaula” Bahamondes vuelve a UFC: Fecha y rival para su esperado regreso a las MMA

Ahora, once años después de aquel primer enfrentamiento, ambos volverán a verse las caras en el octágono con mucha mayor experiencia sobre la jaula.

Pero la cartelera de UFC 326 no solo tendrá este atractivo duelo. La velada también contará con otros nombres destacados de las artes marciales mixtas, como Caio Borralho, Reinier de Ridder, Rob Font, Drew Dober, Michael Johnson y Brunno Ferreira, quienes completan una jornada que promete acción de principio a fin.

En 2015 Holloway derrotó a Charles Oliveira por nocaut técnico. (Foto: UFC)

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2?

El evento numerado UFC 326 se celebrará este sábado 7 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

Publicidad

Publicidad

Cartelera preliminar inicial: desde las 19:00 horas .

. Cartelera preliminar: desde las 21:00 horas .

. Cartelera estelar: desde las 23:00 horas.

Horarios UFC 325 en LATAM

Horario Preliminares Horario Principales Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver UFC 326 EN VIVO por TV o STREAMING?

Todos los detalles de UFC 326, así como su pelea estelar entre Holloway y Oliveira la podrás seguir EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Publicidad

Publicidad

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Cartelera oficial de UFC 326

Principales

Max Holloway vs. Charles Oliveira: Peso ligero (evento principal).

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder: Peso mediano.

Rob Font vs. Raul Rosas Jr.: Peso gallo.

Drew Dober vs. Michael Johnson: Peso ligero.

Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira: Peso mediano.

Publicidad

Publicidad

Preliminares

Cody Garbrandt vs. Xiao Long: Peso gallo.

Donte Johnson vs. Cody Brundage: Peso mediano.

Ricky Turcios vs. Alberto Montes: Peso pluma.

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel: Peso mosca.

Preliminares iniciales

Sumudaerji vs. Jesus Aguilar: Peso mosca.

Rafael Tobias vs. Diyar Nurgozhay: Peso semipesado.

Jeong Yeong Lee vs. Gaston Bolaños: Peso pluma.

Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato: Peso semipesado.

Del recuerdo: Así fue Holloway vs. Oliveira 1

Publicidad